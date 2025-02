„Bares für Rares“: Kandidatin bricht Verhandlung ab – „Wenn Sie wüssten“

Am Dienstagnachmittag (4. Februar) kommt Frauke Böge mit einem Gemälde und hohen Erwartungen zu „Bares für Rares“. Die 63-Jährige findet zwar Gefallen an dem Objekt, doch es passt nach eigenen Angaben nicht in ihr Zuhause. Nun versucht sie also das Bild, das einst ihren Eltern gehörte, an den Mann zu bringen.

Doch schon während der Expertise muss die „Bares für Rares“-Kandidatin eine herbe Enttäuschung verkraften. Der Schätzpreis von Dr. Bianca Berding und ihr eigener Wunschpreis liegen sehr weit auseinander. Trotzdem möchte Frauke Böge ihr Glück bei den Händlern versuchen – doch ohne Erfolg.

„Bares für Rares“: Expertise sorgt für Enttäuschung

Zu Beginn hatte man den Eindruck als sei das Gemälde des Künstlers Nitschke durchaus wertvoll. Die Expertin schwärmt von der präzisen Malerei und lobt auch den Zustand des Bildes. Kurz darauf kommt Moderator Horst Lichter auch schon auf den Wunschpreis der Kandidatin zu sprechen.

Und der hat es in sich: 7.000 Euro möchte Frauke Böge für das Kunstwerk haben. Eine Summe, bei der Dr. Bianca Berding allerdings nicht mitziehen kann. Sie taxiert das Gemälde lediglich auf 2.000 Euro bis 3.000 Euro. Trotz dieser enttäuschenden Gewissheit nimmt die Kandidatin die Händlerkarte an und versucht ihr Glück bei den potenziellen Käufern.

„Bares für Rares“: Kandidatin wird deutlich

Tatsächlich interessieren sich einige Händler für das Gemälde und beginnen schnell mit den Geboten. Diese bewegen sich allerdings überhaupt nicht in dem gewünschten Rahmen der Verkäuferin. Mit dem letzten Gebot von Daniel Meyer über 2.900 Euro ist die 63-Jährige immer noch nicht zufrieden, sodass sie einen folgenschweren Entschluss fasst.

„Wenn Sie wüssten, was wir dafür haben wollten. (…) Es ist mir wirklich zu wenig und ich nehme es wieder mit nach Hause“, so Frauke Böge. Eine Entscheidung die ihr im Händlerraum keiner böse nehmen kann. Ein wenig enttäuscht ist die Kandidatin am Ende des Tages dann aber doch.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek