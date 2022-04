„Bares für Rares“: ZDF-Kandidat hat 11-Euro-Rarität – und landet Mega-Deal

Damit hätten diese Kandidaten bestimmt nicht gerechnet: Mit zwei Bildern unter dem Arm kommt ein Paar zu der beliebten Trödelshow „Bares für Rares“. Erwarten tun Claudia Reif und Henry Einsiedel anscheinend wenig. Doch was sie für die beiden Gemälde des deutschen Malers Eduard Bargheer letztendlich bekommen, ist das Siebzigfache.

So leicht kann sein Geld also versiebzigfachen. Die Kandidaten von „Bares für Rares“ im ZDF haben damit wohl nicht gerechnet. Die Händler sind begeistert von den beiden Bildern und bieten sich hoch bis 820 Euro für beide. Was Henry Einsiedel dafür ursprünglich bezahlt hat, erzählt er schmunzelnd und kann es selber gar nicht glauben.

„Bares für Rares“: Aus elf mach 820 Euro

Sage und schreibe elf Euro hat der Kandidat damals für beide Gemälde bezahlt. In einem kurzen Ausschnitt seines Verkaufs auf Instagram erzählt er, dass er die beiden Bilder eigentlich nur für die Rahmen haben wollte: „Ich male selber gerne und brauchte mal wieder Rahmen. Da hat er mich so angelächelt aus einer Wühlkiste raus“.

„Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird seit 2013 produziert

Zunächst lief die Show bei ZDF Neo, später dann direkt im ZDF

„Bares für Rares“ gilt als erfolgreichste Show im ZDF Nachmittagsprogramm

Alle Folgen kann man in der Mediathek abrufen

„Bares für Rares“: Kandidat bekommt das Siebzigfache zurück

Wäre es nur immer so leicht, sein Geld zu vervielfachen. Aus den elf Euro wurden in der nächsten Sekunde ganze 820 Euro. Da hat sich der Besuch auf dem Flohmarkt auf jeden Fall gelohnt!

Dass es bei „Bares für Rares“ immer mal wieder zu großen Überraschungen kommt, wissen die meisten. Doch diese Kandidaten fallen bei der Expertise aus allen Wolken.