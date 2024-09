„Bares für Rares“-Kandidaten bringen Horst Lichter aus der Fassung – „Alter!“

Bei „Bares für Rares“ kommt es immer wieder zu großen Überraschungen. Manchmal sind es die Kandidaten, die schockiert werden und manchmal ist es die Crew rund um Horst Lichter. Am Montagnachmittag (30. September) soll letzteres der Fall sein.

Zwei junge Verkäufer aus Hamburg sorgen bei dem „Bares für Rares“-Moderator für einen kurzen Schockmoment. Als er den Wunschpreis der Geschwister erfährt, ist ihm die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben.

„Bares für Rares“: Utopischer Wunschpreis?

Gianna und Moritz Hüllmann möchten imposanten Schmuck verkaufen. Die goldene Kette und das dazu passende Armband sind beide mit persischen Türkisen versetzt und sind daher ein absoluter Hingucker. Das findet zumindest Expertin Wendela Horz, die bei den beiden Stücken sofort ins Schwärmen kommt.

Wie es scheint, kommen die Erbstücke der Geschwister aus dem Nahen Osten. Die orientalische Herkunft ist jedoch nicht nur von Vorteil. „Leider ist die Verarbeitung unseren Standards nicht angemessen. Es ist ein einfacher Verschluss bei beiden Schmuckstücken“, erklärt die Expertin. Trotzdem wollen die Kandidaten stolze 7.000 Euro für die Stücke. Eine Summe, bei der Horst Lichter die Kinnlade runterklappt.

„Bares für Rares“: Händler reagieren deutlich

„Alter!“, ruft der Moderator, nachdem Gianna Hüllmann den Wunschpreis ausgesprochen hat. Doch so weit weg liegen die Kandidaten mit ihrer Vorstellung nicht, wie die Expertin wenig später klarmacht. Sie stellt den Geschwistern zwischen 5.500 und 6.000 Euro in Aussicht!

Im Händlerraum ist man hellauf begeistert von den Schmuckstücken. Elke, Wolfgang und Co. schmeißen mit den Geboten nur so um sich. Das Bietergefecht findet dann bei einem Verkaufspreis von stolzen 5.300 Euro sein Ende! Somit gehen beide Stücke an ihren neuen Besitzer, der David Suppes heißt.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.