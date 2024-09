Susis „Bares für Rares“-Schnäppchen – wenig später explodiert der Preis

Sie ist einfach einer der kreativsten Köpfe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“. Was sie anfasst, wird gemeinhin zu Gold (wobei: Meistens handelt es sich dabei eh schon um Gold): Juwelierin Susanne ‚Susi‘ Steiger.

Am Sonntag (22. September 2024) zeigte das ZDF eine Folge seiner „Bares für Rares“-Spezialsendung „Händlerstücke“ und dort durften die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein Neues beobachten, wie gut das Gespür der Juwelierin wirklich ist. Doch was war passiert?

Tolle Steine bei „Bares für Rares“

So war ein junger Mann mit einer äußerst opulent besetzten Brosche in die ZDF-Show gekommen. Gleich mehrere Steine mit einer Summe von 2,5 Karat waren darauf zu finden, zudem seien diese „gut in der Farbe und auch gut in der Reinheit“, wie Expertin Heide Rezepa-Zabel schnell erkannte. Und so schätzte sie das wertvolle, jedoch nicht sehr attraktive Schmuckstück auf 2.800 bis 3.000 Euro.

Aus alt mach neu bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Eine Meinung, die wohl auch Susi Steiger teilte, sie zahlte 2.500 Euro für die Brosche, hatte aber direkt den Plan, diese umzubauen. „Diese Brosche ist sehr opulent und vermutlich auch für den heutigen Alltag in vielen Situationen nicht tragbar. Und deswegen habe ich mir überlegt, aus dieser Brosche wirklich drei Schmuckstücke zu entwickeln – zwei Paar Ohrstecker und vielleicht einen wunderschönen Ring. Es ist mir sehr wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten und alle Edelsteine, in dem Fall die Diamanten und auch das Gold, wiederverwenden.

Aus eins macht drei

Gesagt, getan, doch zunächst mussten erst die Diamanten professionell von Diamanten-Experte Herr Berg auf Hochglanz gebracht werden. Als das Geschehen war, konnten die Steine in neuen Schmuckstücken erstrahlen. Das sollte sich auch für Susi lohnen.

Sie erklärt: „Ich habe für die Brosche im Händlerraum 2.500 Euro bezahlt, Herr Berg hat für den Umschliff 120 Euro bekommen. Die Ohrstecker mit 1,8-Karat Diamanten haben eine tolle Farbe und eine super Reinheit, sodass wir diese für 4.000 Euro im Geschäft anbieten werden. Den Ring mit dem 0,4-Karat Brillanten verkaufen wir für 900 Euro, und die Stecker mit 0,1-Karat Brillanten verkaufen wir für 300 Euro.“

Macht summa summarum: 5.200 Euro.