Barbara Schöneberger: Kurz nach „Verstehen Sie Spaß“ war alles klar

Das hatten sich Barbara Schöneberger und die ARD wohl anders vorgestellt. Am Samstagabend (30. März 2024) hatte man für die smarte Moderatorin mal eine richtig starke Sendung zusammengestellt. Thomas Gottschalk, Beatrice Egli, Geister, eine bestens aufgelegte Barbara Schöneberger.

Doch Quoten-technisch wollte die neueste Ausgabe des ARD-Klassikers nicht so wirklich zünden. Schalteten doch laut dem Branchenmagazin „DWDL“ lediglich 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Gesamtpublikum „Verstehen Sie Spaß“ ein. Ein Marktanteil von 13,4 Prozent. Damit lag die Sendung von Barbara Schöneberger klar hinter der ZDF-Konkurrenz.

„Verstehen Sie Spaß“ überzeugt bei den jungen Zuschauern

Die Mainzer hatten sich am Samstagabend für den Krimi „Friesland: Sterneduell“ entschieden und trafen damit scheinbar genau den Geschmack des Gesamtpublikums. 6,37 Millionen Menschen schalteten ein, ein Marktanteil von 27,4 Prozent zur besten Sendezeit.

Deutlich besser lief es für Frau Schöneberger dagegen im jungen Publikum. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich „Verstehen Sie Spaß“ den Tagessieg um 20.15 Uhr. 0,54 Millionen Menschen schauten sich „Verstehen Sie Spaß“ an. Knapp dahinter folgten „Schlag den Star“ auf ProSieben mit 0,5 Millionen Zuschauern und die RTL-Show „40 Jahre RTL Comedy“ mit 0,47 Millionen Zuschauern.

BVB und Bayern die Tagessieger

Die besten Quoten sicherte sich übrigens bei der jungen Zuschauerschaft das Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, bei dem ein grandios aufspielender BVB die Münchner mit 2:0 klar in ihre Schranken wies. Die Tore für den Viertelfinalisten der Uefa-Championsleague erzielten Karim Adeyemi und Julian Ryerson.

Spannend dürfte es im Quotenrennen auch am Ostersonntag werden. Während das ZDF mit einer neuen Folge „Das Traumschiff“ in See sticht, versucht RTL mit Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ zu überzeugen. Die ARD schickt eine „Tatort“-Wiederholung ins Rennen.