Veronica Ferres: Die Nachricht kam kurz nach der TV-Premiere

Sie gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen des Landes: Veronica Ferres. 1996 feierte die heute 59-Jährige ihren Durchbruch in Sönke Wortmanns Kino-Blockbuster „Das Superweib“. Danach folgten unzählige Auftritte in TV- sowie Kinoproduktionen. Unter anderem „Rossini“, „Die wilden Hühner“ oder auch dem ARD-Klassiker „Tatort“.

Am Freitagabend (1. November 2024) bewies Veronica Ferres erneut ihr Können. Spielte sie doch in der TV-Premiere des neuesten „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“-Films mit dem Titel „Tödliches Training“ die Rolle der Dr. Astrid Brockhaus. Und das mit Bravour, wenn man sich die Quoten des ZDF-Krimis so anschaut. Die konnten sich nämlich durchaus sehen lassen.

Starke Quote für Veronica Ferres und die „Mordsschwestern“

4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten am Freitagabend die „Mordsschwestern“ mit Veronica Ferres sehen. Damit sicherte sich der Krimi den Spitzenplatz bei den meistgesehenen Sendungen des Tages, wie aus den Zahlen des Branchenportals „DWDL“ abzulesen ist.

Das Ensemble um Lena Dörrie, Caroline Hanke und Veronica Ferres sicherte sich damit einen Marktanteil von 18,5 Prozent. Doch worum ging es in der Episode „Tödliches Training“ überhaupt?

Auch die „heute-show“ überzeugt

In der Beschreibung des ZDF heißt es: „Die 17-jährige Ruderin Lily Pötter bekommt endlich die Empfehlung für den Landeskader. Am Morgen danach wird sie tot aufgefunden. War es die Rache einer Konkurrentin?“

Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern konnten die „Mordsschwestern“ dagegen nicht so stark abräumen. 0,24 Millionen Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von fünf Prozent. Besser lief es dagegen für eine andere ZDF-Sendung. Die „heute-show“ nämlich wollten 0,59 Prozent der jungen Zuschauerschaft sehen. Ein starker Marktanteil von 15,1 Prozent um 22.30 Uhr. Und auch im Gesamtpublikum konnten Oliver Welke und Co. überzeugen. 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten eine Quote von 19,3 Prozent.