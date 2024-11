ARD: Nach „Tatort“-Folge feiert der Sender riesigen Triumph

Sonntag ist „Tatort“-Tag – und der neueste Fall aus Dresden hat die Zuschauer in Scharen vor die Bildschirme gelockt!

Mit der Folge „Unter Feuer“ vom 3. November erreichte der beliebte TV-Krimi laut dem Branchenmagazin „DWDL“ Spitzen-Quoten und sorgte für das beste „Tatort“-Ergebnis seit einem halben Jahr. Satte 9,40 Millionen Menschen schalteten um 20:15 Uhr ein. Das bedeutet: Jeder Dritte war dabei! Mit einem Marktanteil von 33,0 Prozent ließ der „Tatort“ die Konkurrenz weit hinter sich.

„Tatort“: Damit dürfte niemand gerechnet haben

Auch bei den jungen Zuschauern lag der Krimi vorne. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen zogen 1,63 Millionen Menschen den „Tatort“ vor, was beeindruckende 25,8 Prozent Marktanteil bedeutet. Doch auch ProSieben mischte mit: Die Free-TV-Premiere von „Thor: Love and Thunder“ lockte 1,03 Millionen junge Zuschauer an und erzielte starke 17,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten 2,22 Millionen Menschen den Blockbuster.

Im Fahrwasser dieses Erfolgs legte „Black Panther“ später am Abend mit 12,4 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe nach. ProSieben feierte damit die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe mit durchschnittlich 12,7 Prozent. RTL kam dagegen nur auf magere 7,2 Prozent.

Auch Sat.1 mischte kräftig mit: „Fack ju Göhte 3“ und „Türkisch für Anfänger“ erzielten Marktanteile von 9,8 und 11,3 Prozent. Das „Frühstücksfernsehen“ lief mit 12,0 Prozent ebenfalls stark. Am Vorabend zog „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ 2,45 Millionen Zuschauer an und erreichte 10,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Das Erste zeigt eine neue Folge von „Tatort“ wie immer sonntags ab 20:15 Uhr. Im Anschluss ist die Folge auch in der Mediathek verfügbar.