Es knistert im Promi-Kosmos! Dabei sorgt Barbara Schöneberger (50) mal wieder für Schlagzeilen. Diesmal hat die quirlige TV-Moderatorin ein Thema aufs Tablett gebracht, das polarisiert: Tattoos! Während andere Promis ihre Körperkunst stolz präsentieren, rümpft Schöneberger die Nase.

In der neuesten Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ packt Schöneberger aus: Tattoos seien einfach „schrecklich“. Und wie um ihrer Meinung Nachdruck zu verleihen, nimmt sie Michelle Hunziker (47) ins Visier: „Selbst bei der wunderschönen Michelle Hunziker hab ich mir immer gedacht: ‚Sie wäre doch so viel schöner, wenn sie den Stacheldraht um den Oberarm nicht hätte‘.“ Autsch! Ob Hunziker das genauso sieht?

Barbara Schöneberger motzt gegen TV-Kollegin – „Schrecklich“

Doch Schöneberger ist nicht allein mit ihrer Meinung. Auch Show-Dino Günther Jauch (68) und Entertainer Thomas Gottschalk (74) outen sich als Tattoo-Muffel. Jauch, der vor Spritzen zurückschreckt, zieht eine klare Linie: „850 bis 880 Nadelstiche? Nein, danke, ich setze aus!“ Und Gottschalk? Der schüttelt nur den Kopf – doch nicht ohne einen frechen Kommentar.

++ Auch spannend: „Denn sie wissen nicht, was passiert“: Barbara Schöneberger völlig aufgelöst – „Fange an zu weinen“ ++

Als ihn Schöneberger fragt, ob er tätowiert sei, antwortet er keck: „Nein, bin ich nicht. Willst du’s sehen? Besonders pikant: Jauch soll seinen Sprösslingen Tattoos verboten haben. Doch Gottschalks Junior war schneller am Tattoostudio als Papa ‚Nein‘ sagen konnte. Ein Tattoo-Drama der Extraklasse!“

Ob die RTL-Stars Barbara Schöneberger & Co. mit ihrer Anti-Tattoo-Kampagne bald eine neue Trendwelle lostreten?

Folge verpasst? Kein Problem! Alle bisherigen Ausgaben von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sind jederzeit in der RTL Plus-Mediathek abrufbar.