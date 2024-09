Barbara Schöneberger: Kurz nach dem „Deutschen Fernsehpreis“ erreicht sie die Nachricht

Es war die Gala des Jahres. Am Mittwochabend (25. September) präsentiert die ARD den „Deutschen Fernsehpreis“ zur besten Sendezeit. Moderiert wurde das Event von keiner Geringeren als Barbara Schöneberger.

Dieser Abend galt den ganz Großen der deutschen TV-Landschaft geehrt. Doch konnte die Sendung mit Barbara Schöneberger das Publikum überzeugen? Kurz nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort.

Barbara Schöneberger hat Grund zur Freude

Die Gästeliste bei der Verleihung des „Deutschen Fernsehpreises“ konnte sich durchaus sehen lassen. Von Jan Böhmermann über Frauke Ludowig bis hin zu Esther Sedlaczek – zig TV-Bekanntheiten flanierten an diesem so wichtigen Abend über den roten Teppich in Köln.

Die Veranstaltung scheint das Interesse vieler Zuschauer geweckt zu haben. Das verrät zumindest ein Blick auf die Quote des Abends. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte die ARD mit der Übertragung rund 2,58 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht für Barbara Schöneberger und ihr Team.

Deutliche Nachricht für Barbara Schöneberger

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. In Sachen Reichweite schauten doppelt so viele Menschen dem „Deutschen Fernsehpreis“ zu, wie noch im letzten Jahr. Dort war der private Sender Sat.1 noch für die Ausstrahlung verantwortlich.

Auch im Vergleich zur Ausstrahlung im ZDF vor zwei Jahren konnte man mehr Zuschauer gewinnen. 400.000 um genau zu sein. Darüber dürfte sich Barbara Schöneberger durchaus freuen.

Sendung verpasst? Den großen „Deutschen Fernsehpreis“ kannst du jederzeit in der ARD-Mediathek streamen.