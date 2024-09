„Deutscher Fernsehpreis“: Barbara Schöneberger schockt Zuschauer kurz vor Live-Schalte – „Geschmacklos“

Am Mittwochabend (25.09.) feiert der „Deutsche Fernsehpreis“ sein 25. Jubiläum. Moderieren wird die Gala, die von Köln aus in der ARD übertragen wird, wieder Barbara Schöneberger.

Die TV-Beauty setzte 2023 als Moderatorin aus, war davor aber schon insgesamt sechs Mal Moderatorin beim „Deutschen Fernsehpreis“.

Kurz vor dem Start der Veranstaltung sorgt Barbara Schöneberger jetzt allerdings für Furore.

Deutscher Fernsehpreis“: Barbara Schöneberger schockt Fans

Im Netz teilt die 50-Jährige Stunden vorher ein Video von sich in der Garderobe. Völlig ungestylt mit Wuschel-Dutt, ohne Make-up und mit Jeans-Jumpsuit. Beim heiß ersehnten Gala-Abend sehen die Zuschauer sie aber wie gewohnt glamourös auf der Bühne stehen. Oder doch nicht?

Im Clip packt die Moderatorin ein zusammengerolltes Kleid aus, das nicht ganz den Vorstellungen mancher Zuschauer entspricht. „Jetzt zeige ich euch mal, was ich zum Deutschen Fernsehpreis anziehen werde. Ist gerade fertig geworden.“ Ein schwarzes Mini-Kleid mit voluminösem Gold-Rand in Puff-Optik.

Für viele Zuschauer eine Katastrophe, wie sie in den Kommentaren raushängen lassen. So schreibt ein Fan unter das Video: „Vielleicht solltest du es dir noch einmal überlegen und etwas anderes aussuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Teil bequem ist und außerdem schaut es so aus, als ob es die ganze Zeit rascheln würde.“

Auch andere Instagram-Nutzer haben eine klare Meinung zu dem Fashion-Teilchen:

„Vielleicht sieht das besser aus, wenn du es anhast? Da gibt es doch Tolleres.“

„Das Kleid ist doch nicht aus Papier, so hört sich das an. Ein schreckliches Kleid, wer sucht sich das aus? Geschmacklos.“

„Mit diesem Kleid ist anschleichen aber nicht möglich… Raschel, raschel…“

„Also das Kleid ist ja nicht so.“

Radiomoderator und TV-Star Marco Schreyl hat sich Barbaras Outfit offenbar ebenfalls angeschaut. Er findet immerhin: „Tolles Kleid!!!! knöchellang?!“ Und jemand anderes schreibt: „Wenn’s einer tragen kann, dann Sie.“

Ob Barbara Schöneberger das Outfit nun wirklich beim „Deutschen Fernsehpreis“ präsentiert, jetzt, da es im Netz schon die Runde macht, ist wohl eher fraglich…

Die ARD zeigt den „Deutschen Fernsehpreis“ am Mittwoch um 20.15 Uhr.