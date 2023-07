Barbara Schöneberger: Photoshop-Versuch scheitert krachend

Sie ist eine der erfolgreichsten Frauen im deutschen Fernsehen. Seit 1998 bereits steht Barbara Schöneberger vor der Kamera. Die gebürtige Münchnerin hat also schon so einiges erlebt, muss sich heute vor nichts und niemandem mehr verstecken. Dementsprechend humorvoll kann sie auch dem Druck der Öffentlichkeit trotzen.

Ob Kritik auf Twitter oder Instagram, ob Frisur, Moderationsfähigkeiten oder Klamottenstil … Barbara Schöneberger lässt sich nichts gefallen, kontert oftmals mit dem ein oder anderen deftigen Spruch. Und nimmt ihren Kritikern auch gerne den Wind aus den Segeln, bevor der überhaupt blasen kann.

Barbara Schöneberger am Samstag bei der „Starnacht am Wörthersee“

Bestes Beispiel: Am Samstag zeigt die ARD die „Starnacht am Wörthersee“ mit Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl als Moderatoren-Duo. Klar, dass der Sender für seine Schlagershow auch die Werbetrommel rührte und ein gemeinsames Foto für die sozialen Medien herausgab. Darauf sehen wir Barbara Schöneberger und Hans Sigl Seite an Seite. Die 49-Jährige trägt ein knallrotes Kleid, während Hans Sigl elegant-sportlich im dunkelblauen Dreiteiler daherkommt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was jedoch auffällt: Fältchen hat Barbara Schöneberger plötzlich gar keine mehr. Gut, in echt hat sie derlei auch nur wenige, doch auf dem Foto wirkt sie doch arg glattgebügelt. Das bemerkte auch Barbara Schöneberger selbst und nahm sich direkt auf den Arm. „Schaut mal, wie glatt man mein Gesicht kriegt mit Photoshop“, witzelt die Moderatorin.

+++ Barbara Schöneberger nimmt Abschied: „Hätte auf jeden Fall weitergemacht“ +++

Mehr Nachrichten:

Glatt schon, schön ist das jedoch nicht. Schließlich verdeckt die Bildbearbeitung die natürliche Attraktivität der „Verstehen Sie Spaß?“-Frontfrau. Die feiern die Fans nämlich besonders. „Sie sind und bleiben eine wirklich klasse Lady“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Follower ergänzt: „Sie wird immer hübscher.“ Und ein dritter jubelt: „Ich kann mich gar nicht sattsehen an so viel Frau.“