ESC: Nach heftigem Shitstorm – jetzt schießt Barbara Schöneberger zurück

Beim Eurovision Songcontest (ESC) 2023 sorgte am Samstagabend (13. Mai) nicht nur das erneut katastrophale Abschneiden des deutschen Teilnehmers für Aufregung. In den letzten sieben Jahren teilte Barbara Schöneberger in der ARD die Punktevergabe für Deutschland mit, doch dieses Mal moderierte sie den Countdown zum spektakulären Gesangs-Wettbewerb aus Liverpool und erntete heftige Kritik.

Jedoch nicht für ihre Moderation, sondern viel mehr für ihr Outfit. Barbara Schöneberger ist bekannt für ihre schrillen und bunten Kostüme bei TV-Auftritten, doch für ihr ESC-Kleid erntete sie einen regelrechten Shitstorm. Nun nahm die Moderatorin auf Instagram Stellung.

ESC-Kleid von Barbara Schöneberger kassiert heftige Kritik

Bunt, schrill und mit kleinen Macrons übersät – mit dem Kleid war Barbara Schöneberger zu Beginn des ESC ein absoluter Hingucker. Doch bei manchem TV-Zuschauer sorgte das Outfit der Moderatorin für wenig Begeisterung. Auf Social Media hagelte es kurz darauf heftige Kritik. Hier nur ein paar der fiesen Reaktionen auf Twitter während der Live-Show:

„Das Kleid der Schöneberger hat mich fast erblinden lassen.“

„Die Barbara Schöneberger trägt entweder romulanische Satire oder einen Designer-Alptraum.“

„Ahhhh, ich habe das Kleid von Frau Schöneberger gesehen, Hilfe!!!“

„Fieser Fummel.“

Die Reaktion der 49-Jährigen ließ nicht lange auf sich warten und somit schoss sie mit einer gehörigen Portion Humor auf Instagram zurück. „Ich hab soviel Lob für mein ESC- Kleid bekommen (schrecklich, grauenvoll, ich schalte um!). Deshalb hier nochmal in voller Schönheit“, schrieb die Kult-Blondine unter einem Foto, auf dem sie das Kleid nochmal stolz präsentierte.

Schöneberger stellt falsche Behauptung klar

Außerdem nutzte die Moderatorin die Gelegenheit und klärte die Zuschauer darüber auf, dass auf ihrem rosafarbenen Dress keine Burger, sondern kleine Macrons abgebildet seien. In den sozialen Medien kam es vielfach zu Verwechslungen. Barbara Schöneberger scheint über den Spott für ihr Kleid lachen zu können.

Überhaupt nicht zum Lachen zumute war wohl der Band „Lord Of The Lost", die von Deutschland ins Rennen um den ESC-Titel geschickt wurde. Doch von den anderen europäischen Ländern gab es am Ende nur schlappe 18 Punkte. Damit landete Deutschland zum vierten Mal in Folge beim ESC auf dem letzten Platz.