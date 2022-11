„Backstreet Boys“ in Dortmund: Unfassbar! DAFÜR will die Band Geld

„Quit playing games“, „Everybody“ oder „As long as you love me“ – wer jetzt noch keinen Ohrwurm hat, der lebte die letzten Jahre entweder direkt hinter dem Mond oder hat die 90er-Jahre komplett verschlafen. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass die Euphorie rund um die „Backstreet Boys“ in Dortmund bereits gigantisch ist. Schließlich werden die Jungs am Freitagabend in der Westfalenhalle endlich wieder Ruhrpott-Luft schnuppern.

Doch scheinbar reicht den „Backstreet Boys“ die Luft in der Westfalenhalle nicht. Sie wollen noch mehr von der schönsten Stadt im Pott sehen und so zweifelte der Chef des Dortmunder Kleinkunst-Klubs „Cabaret Queue“ erst einmal an der Echtheit eines Anrufes, den er vom Management der Band aus Orlando bekam.

„Backstreet Boys“ lackieren dir in Dortmund die Nägel

„Als das Management anrief, dachten wir, es wäre ein blöder Scherz. Jetzt ist es offiziell. Morgen gibt es ein dreistündiges ‚Meet and Greet‘ mit den Backstreet Boys im ‚Cabaret Queue‘ inklusive Privat-Konzert“, so die Leitung des Theaters auf Facebook.

Dass das nicht umsonst sein wird, dürfte den meisten Fans direkt klar geworden sein. Wofür AJ, Howie, Nick und Co. aber wirklich Geld verlangen, ist schon dezent absurd. So verlangt AJ beispielsweise 234,95 Euro dafür, dass er einem Fan die Fingernägel pink lackiert. Dazu gibt es dann noch eine sogenannte „Backstreet Boys Nail Polish Collection box“, ein Foto und einen nicht-alkoholischen Drink mit dem Sänger.

Zum gleichen Preis gibt können die „Backstreet Boys“-Anhänger auch einen Kaffee mit Nick Carter trinken gehen oder aber mit Howie eine Kleinigkeit essen. Naja, dagegen wirken die Ticketpreise von bis zu 175 Euro ja fast wie ein Schnäppchen. Das Konzert in Dortmund beginnt am Freitagabend (4. November 2022) um 20 Uhr in der Westfalenhalle.