Bachelorette Stella Stegmann teilt Liebesupdate – „Bin sehr happy“

Stella Stegmann feierte 2024 im RTL-Format „Bachelorette“ Premiere. Zum ersten Mal verteilte sie Rosen an Männer und Frauen. Letztendlich entschied Stella sich im Finale für Devin Dayan. Doch Monate nach der Show ging das Ganze in die Brüche.

In einem Interview hat Stella jetzt verraten, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht. Datet die Bachelorette bereits wieder?

Dass bei dem Dating-Format Bachelorette plötzlich Männer und Frauen um das Herz der Rosenkavalierin Stella Stegmann kämpfen können, begeisterte Tausende Zuschauer. Denn so etwas hat es in der Show bis dato auch noch nicht gegeben. Im Endeffekt entschied sich die Influencerin, die zuvor bereits in der Netflix-Show „Too Hot to Handle – Germany“ zu sehen war, für Devin Dayan. Nach den Dreharbeiten trafen sich die zwei weiter. Doch dann der Schock: Stella verkündete das endgültige Liebes-Aus mit Devin.

Trotzdem ist die Bachelorette alles andere als unzufrieden. In einem Interview mit „Promiflash“ sagt Stella: „Ich bin sehr happy, wenn ich mich jetzt erst mal einfach auf mich konzentriere. Ich war nie eine Person, die unbedingt eine Beziehung führen musste.“ Doch schließe sie mit der Liebe keinesfalls ab. „Den romantischen Wunsch, dass da draußen irgendwo mein Perfect Match ist, gebe ich nicht auf“, erzählt sie weiter.

Jetzt vermuten einige Fans: Hat Stella sich im Finale vielleicht falsch entschieden? Hätte sie nicht doch lieber für „Bachelorette„-Kandidat Ferris, Martin oder Leila entscheiden sollen? Stellas Meinung dazu ist glasklar: „Meiner Meinung nach gibt es keine falschen Entscheidungen. Ich bin mir auch weiterhin sicher, dass es mit keinem der anderen Singles richtig gematcht hätte“, sagt sie im Interview mit „Promiflash“.