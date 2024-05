Verwundeter Ex-Ukraine-Soldat wird neuer TV-„Bachelor“ – „Ein Mensch mit Herz und Seele“

Während hierzulande eingefleischte Kuppelshow-Fans gebannt darauf warten, dass die neue RTL-„Bachelorette“ Stella Stegmann als Junggesellin auf Partnersuche geht (hier mehr), wurde gerade verkündet, wer in der Ukraine der neue TV-„Bachelor“ ist.

Die verantwortlichen Fernsehmacher vor Ort machten es nun öffentlich und stellten den neuen Liebessuchenden vor: ein ehemaliger Ukraine-Soldat. Damit will der Sender ein Zeichen setzen.

Ex-Ukraine-Soldat ist neuer „Bachelor“

Oleksandr Budko heißt der Gute, der ab Herbst die Frau seines Lebens beim ukrainischen Ableger suchen darf. Starlight Media und Warner Bros. International Television bringen den „Bachelor“ nach langer Pause wieder zurück auf den ukrainischen Bildschirm.

„Wir danken Warner Bros. für diese zweifellos wichtige Partnerschaft und ihre Bereitschaft, unter den außergewöhnlichen Bedingungen des russisch-ukrainischen Krieges neue Kräfte und Bedeutungen in dem ikonischen Format der Welt zu sehen. Wir glauben, dass die Liebe und das Leben sich durchsetzen werden. In diesem Herbst werden wir auf STB der Liebesgeschichte unseres modernen Helden die Daumen drücken und die Kultur der neuen Beziehungen prägen“, erklärt der CEO von Starlight Media, Alexander Bogutsky, laut „Quotenmeter.de“.

Doch wer ist der neue TV-„Bachelor“ Oleksandr Budko? Budko ist ein 28 Jahre alter Kriegsveteran. Wie „Variety.com“ schreibt, meldete sich Budko 2022 zur Verteidigung seines Landes, wurde innerhalb von sechs Monaten zum Zugführer befördert. Doch seine Karriere endete schnell.

Während der Schlacht um Charkiw schlug eine Granate in seiner Nähe ein – Budko verlor beide Beine. Seitdem wurde er umfassend rehabilitiert und mit Prothesen versorgt. Auch Prinz Harry ist schon in Kontakt mit dem neuen TV-„Bachelor“ geraten, als er bei den Invictus Games – ein vom Prinzen ins Leben gerufenes Sport-Event für Veteranen – teilnahm und sogar eine Medaille gewann.

„Weil ich ein Mensch mit Herz und Seele bin“

Jetzt fehlt Oleksandr Budko noch eine Frau in seinem Leben. Auf Instagram schreibt der 28-Jährige: „Tja, der Bachelor. Ja, ab sofort gehört die Teilnahme an einem Projekt zu meinem Leben. Ich möchte wirklich ein Mädchen treffen, bei dem ich mich anders fühlen werde, weil ich ein Mensch mit Herz und Seele bin.“

Und weiter kommentiert er seine Teilnahme: „Ich möchte an meinem eigenen Beispiel beweisen, dass für einen Menschen alles möglich ist – egal in welchem Status er sich befindet. Ich habe viel mehr mit der 1. Behindertengruppe gemacht als mit der 3. Ich möchte deutlich zeigen, dass Veteranen und Menschen mit Behinderungen ein aktives, erfülltes Leben führen können. Es lohnt sich also, sich nicht zu ärgern, sondern in uns verlässliche Partner zu sehen (und noch mehr).“

Die neue ukrainische „Bachelor“-Staffel startet im Herbst im TV.