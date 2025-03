„Bachelor“-Dame wird vor Geburt deutlich: „Da ist die Tür – raus!“

Nachdem es 2023 in der 13. Staffel von „Der Bachelor“ in Sachen Liebe nicht funktioniert hat, nahm Rebecca Ries noch im selben Jahr an der Datingshow „Bachelor in Paradise“ teil. Dort hat sie in dem ehemaligen „Bachelorette“-Kandidaten Adrian Alian ihr Liebesglück gefunden – dachte sie zumindest.

Im Oktober 2024 nahmen Rebecca Ries und Adrian Alian an der fünften Staffel der RTL-Sendung „Temptation Island VIP“ teil, wo das „Bachelor“-Paar neben drei weiteren Promi-Paaren den Treuetest antrat. Doch daraus wurde nichts – Adrian brach die Show vorzeitig ab und die Beziehung war Geschichte. Der Grund: In seinen Augen flirtete Rebecca heftig mit Verführer Göktug „Gök“ Göker – das konnte er sich keine Sekunde länger anschauen!

„Bachelor“-Bekanntheit lässt Bombe platzen

Nach den Dreharbeiten ging die Turtelei weiter. Bei der Wiedersehens-Folge von „Temptation Island VIP“ ließ die „Bachelor“-Bekanntheit die Bombe schließlich platzen: Rebecca und Gök werden Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Auf Instagram lässt sie ihre Fans seitdem Tag für Tag an ihrer Schwangerschaft teilhaben.

+++ Ex-Bachelor Paul Janke teilt radikalen Schritt: Er geht aufs Ganze +++

Inzwischen befindet Rebecca Ries sich bereits in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Aus diesem Anlass verrät sie ihren Zuschauern nun, wie viel Kilogramm sie bisher zugenommen hat: „Das hier ist jetzt übrigens der neue Stand in der 37. Schwangerschaftswoche. Ich habe jetzt insgesamt nur zehn Kilo zugenommen.“

„Bachelor“-Star: DAS ist ein klares No-Go

Da ihr Kind schon bald das Licht der Welt erblicken wird, ist die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin sich sicher, dass sich am aktuellen Gewicht auch nicht mehr viel verändern wird. Rebecca Ries lässt ihre Fans zwar an vielem teilhaben und teilt oftmals auch private Details, aber DAS ist für sie ein absolutes No-Go – das Mitfilmen der Geburt.

In einem Promiflash-Interview gibt sie auf die Frage, ob sie sich das vorstellen könnte, eine klare Antwort:“Oh Gott, nein, niemals. […] Wenn [Gök] sich mit seinem Handy dahinstellen würde und das filmen würde, würde ich sagen ‚Da ist die Tür – raus!'“

Bereits vor wenigen Wochen verriet die werdende Mutter gegenüber „Promiflash“, dass ihre Schwangerschaft alles andere als ein Zuckerschlecken war. Auch die Geburt ihres Sohnes bereitet ihr damals mächtig Kopfzerbrechen, wie sie weiter verrät: „Ich habe übertrieben Angst vor der natürlichen Geburt. Ich bin generell so, dass ich ganz, ganz empfindlich reagiere auf alles, was da unten passiert. […] Aber wenn es nicht anders geht, würde ich es auch auf die natürliche Weise machen.“