Ex-Bachelor Paul Janke teilt radikalen Schritt: Er geht aufs Ganze

Seit seinem TV-Debüt bei der ersten Staffel „Bachelor“ im Jahr 2012 ist Paul Janke aus der Reality-Welt nicht mehr wegzudenken. Ob als Barkeeper bei „Bachelor in Paradise“, als Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ oder beim „RTL-Turmspringen“ – der gebürtige Hamburger war bereits bei so einigen Shows dabei. Zuletzt probierte Paul, bei „Promi First Dates“ die Liebe zu finden.

Ist der Ex-Bachelor mal nicht im TV zu sehen, lässt er seine Fans auf der Social-Media-Plattform Instagram an seinem Leben teilhaben. Hier gibt er preis, welchen radikalen Schritt er zuletzt gegangen ist.

Ex-Bachelor teilt radikalen Schritt

Wer sich Paul Jankes soziale Medien genauer anschaut, sieht es sofort. Der Ex-Bachelor legt sehr viel Wert auf sein Aussehen. Ein gesunder Lifestyle sowie Besuche im Gym stehen bei ihm auf der Tagesordnung. In der Vox-Show „Promi First Dates“ teilte er mit, dass es ihm sehr wichtig sei, dass auch seine Traumfrau sportlich ist.

Aber gut, so einen Körper kriegt man halt auch nicht vom auf der faulen Haut liegen:

In seiner Instagram-Story verrät der Ex-Bachelor, dass er auf seiner Fitness-Reise jetzt einen radikalen Schritt gegangen ist. Paul nimmt seine Follower dabei mit, wie er eine strikte Saftkur durchzieht: Sieben Säfte und drei Shots pro Tag aus Obst und Gemüse. Feste Nahrung oder gar Fastfood sind in dieser Diät ein absolutes No-Go.

Saftkuren wird nachgesagt, dass sie den Körper entlasten, sämtliche Giftstoffe ausspülen und so das gesamte Wohlbefinden steigern. Die gängigsten Varianten dieser Saft-Diäten gehen drei, fünf oder sieben Tage lang. Aber kriegt man da nicht schnell Hunger? Paul Janke zumindest nicht. Er lässt seine Follower wissen, dass er eigentlich kein großes Loch im Magen spürt. Trotzdem fühle er sich fit wie ein Turnschuh.