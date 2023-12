„Bachelor in Paradise“: RTL sorgt kurz vor dem Finale für Schock – „Kommt sie wieder?“

Beim Bachelor oder der Bachelorette hat es nicht gereicht. Nun suchen die ehemaligen Teilnehmer bei „Bachelor in Paradise“ ihr großes Liebes-Glück. Gehen sie nach der RTLplus-Show als Single oder als Paar aus der Sendung?

Die Antwort auf diese Frage werden die Kandidaten, aber auch die Zuschauer schon bald haben. Das Finale von „Bachelor in Paradise“ rückt immer näher und es sind nur noch vier Paare über. In der Nacht auf Freitag (15. Dezember) ist die siebte Folge bei RTLplus online gegangen, doch ein Spoiler hat schon kurz vorher für große Verwirrung gesorgt.

„Bachelor in Paradise“: Kommt SIE zurück?

Auf Instagram veröffentlichte RTL vier Bilder, die einen kleinen „Spoiler“ auf die siebte Folge geben sollten. Der Kontext wurde nicht verraten, somit ging das wilde Rätselraten los. Zu sehen sind ein nackter Frauen-Bauch mit Papier-Schmetterlingen, eine einsame Insel, ein Barkeeper, der einen Cocktail einschenkt UND Melissa Damilia. Die Bachelorette von 2020 war kurz nach Beginn der Staffel ebenfalls ins Haus eingezogen.

Das sind die Final-Paare von „Bachelor in Paradise“:

Steffen und Tamara

Adrian und Rebecca

Amir und Colleen

Max und Adela

Und obwohl sie die absolute Wunschkandidatin von Adrian war, entschied dieser sich für Rebecca. Bis zur siebten Folge waren die beiden unzertrennlich, doch was könnte es nun mit dem Bild von Melissa auf sich haben? Das fragen sich auch zahlreiche Fans. „Kommt Melissa wieder? Hieß doch, es käme keiner mehr rein“, heißt es in den Kommentaren. Auch eine andere Zuschauerin hat ihre ganz eigene Interpretation der Bilder: „Melissa kommt zurück und hat ein romantisches Date mit Adrian und es kommen Schmetterlinge im Bauch?“

Ihre Rückkehr würde sicherlich für viel Wirbel sorgen, denn in der siebten Folge stehen schöne Dream-Dates an und die Paare lernen die Familien ihrer Auserwählten zum ersten Mal kennen. Ob Melissa tatsächlich nochmal zurückkehrt oder was es sonst mit dem Spoiler zu tun hat, könnt ihr ab sofort auf RTLplus sehen.