RTL: Steffen Hallaschka über Jahresrückblick – „Wird viele irritiert haben“

In den zurückliegenden Jahren war es stets eines DER Highlights des TV-Jahres: Der RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“. In einem riesigen TV-Studio begrüßte „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch mal mehr, mal weniger prominente Persönlichkeiten. Was sie jedoch stets einte, sie haben etwas Besonderes in diesem Jahr geleistet.

In der vergangenen Woche zeigte RTL wieder „Menschen, Bilder, Emotionen“. Statt wie gewohnt an einem Samstag- zeigte der Kölner Sender seinen Jahresrückblick bereits an einem Donnerstagabend. Statt Günther Jauch (oder wie im vergangenen Jahr: Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg) führte „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka durch die Sendung. Die Tendenz fallender Zuschauerzahlen konnte jedoch auch der sympathische 52-Jährige nicht aufhalten.

Steffen Hallaschka meldet sich nach RTL-Jahresrückblick zu Wort

Nur noch durchschnittlich 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich auf dem neuen Donnerstags-Sendeplatz für „Menschen, Bilder, Emotionen“, berichtete das Branchenmagazin „DWDL“. 300.000 Menschen weniger, als noch im Jahr 2022.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

In der Nacht zu Montag (11. Dezember 2023) meldete sich dann Steffen Hallaschka via Instagram zu Wort. Am Ende einer ereignisreichen Woche möchte ich mich bei allen bedanken, die sich am Donnerstagabend auf „Menschen, Bilder, Emotionen“ eingelassen haben. Ein neuer Moderator, ein neuer Sendeplatz, ein kleineres Studio und ein verändertes Konzept – das wird viele irritiert haben“, schreibt der RTL-Moderator.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Zuschauer sind geteilter Meinung

Und freut sich dann noch darüber, dass zumindest die Marktanteile gesteigert werden konnten. „Am Ende haben wir bei den Marktanteilen gegenüber 2022 zugelegt und waren mit 13 Prozent in der Zielgruppe 14-49 Marktführer. Das freut mich enorm“, so Hallaschka.

++ „Denn sie wissen nicht, was passiert“: Jauch kommt an seine Grenzen ++

Mehr Nachrichten:

Bei den Zuschauern stieß der „neue“ RTL-Jahresrückblick auf geteilte Meinungen. „Wir sind Fans der ersten Stunde, uns hat es soweit gut gefallen, aber es fehlte einiges und warum wurde es im Stern-TV-Studio gemacht? Man kann noch daran arbeiten bis nächstes Jahr. Steffen hat es super gemacht“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich fand den Rückblick gut… er war spannend, mal lustig, mal traurig, mal bewegend. Eine gute Mischung und toll moderiert! Danke!“