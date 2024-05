Ex-„Bachelor“-Kandidatin empört über Fans – „Werde ich nie verstehen“

Die ehemalige „Bachelor“-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen, obwohl sie kürzlich schwere Zeiten durchmachen musste. Vor wenigen Wochen teilte sie ihren Fans mit, dass sie und ihr Mann, der Vater ihres Kindes, getrennte Wege gehen.

Doch auf Social Media lässt sich die einstige RTL-Kandidatin nicht davon abhalten, ihre Follower an ihrem wachsenden Babybauch teilhaben zu lassen. Jetzt wendet sich Clea-Lacy mit einer ernsten Botschaft an ihre Fans.

„Bachelor“-Gewinnerin teilt traurige Nachricht: „Bin gebrochen“

Die Schwangerschaft stellt für viele einen Glücksmoment dar, gemeinsam mit seinem Lebenspartner genießen viele die Zeit als werdende Eltern. Ex-„Bachelor“-Kandidatin Clea-Lacy gestand ihren Fans jedoch eine traurige Nachricht: „Ich bin gebrochen“, beichtete sie, als sie die Trennung von ihrem Mann Hassim Anfang Mai bekannt gab.

Die Gerüchte über ein Liebes-Comeback, die einige ihrer Follower aus ihren Bildern herauszulesen versuchten, bestätigte Clea-Lacy nicht. Nachdem es eine Weile ruhig um sie geworden war, teilt die 33-Jährige nun wieder regelmäßig Einblicke in ihr Leben über die sozialen Netzwerken. Doch eine Frage bringt die „Bachelor“-Gewinnerin besonders auf die Palme.

Ex-„Bachelor“-Kandidatin spricht Klartext: „Durfte mir schon einiges anhören“

Auf Instagram beantwortet Clea-Lacy immer wieder Fragen aus ihrer Community, um ein authentisches Bild ihrer Schwangerschaft zu zeigen. So wollte ein Follower wissen, ob sie auswärts Salate isst, da er gehört hatte, dass das gefährlich sein könnte.

Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Clea-Lacy sieht das gelassen: „Ich esse auswärts Salat und bin ziemlich entspannt, was das angeht.“ Was sie jedoch weniger entspannt zurücklässt, ist die ständige Einmischung ihrer Follower in ihre Essgewohnheiten. „Ich durfte mir hier auch schon einiges anhören“, erzählt sie weiter. „Eine Sache werde ich nie verstehen. Warum geben immer so viele ungefragt ihren Senf dazu und machen anderen Menschen damit Angst“, empört sie sich weiter auf Instagram.

Letztendlich wissen Mütter am besten, was ihnen und ihrem Ungeborenen gut tut. „Das muss jeder für sich entscheiden. Ich lasse mir nichts reinreden, wenn es um meine Ernährung geht“, stellt „Bachelor“-Gewinnerin Clea-Lacy am Ende klar.