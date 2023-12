„Bachelor“-Star plötzlich getrennt: „Sehr schwierig“

Sie suchte 2023 beim „Bachelor“ die große Liebe – und schaffte es zunächst auch in das Herz von David Jackson. Doch kurz nach dem Finale wurde Angelina Utzeri von dem Rosenkavalier eiskalt abserviert. Kurz darauf die freudige Meldung: Angelina ist wieder vergeben!

Doch auch hier ist nach wenigen Monaten alles wieder aus! Die Ex-„Bachelor“-Kandidatin und ihr Partner Andreas Schwindt gehen fortan wieder getrennte Wege. Was ist da los bei der Dating-Show-Teilnehmerin?

+++„Bachelor in Paradise“: RTL sorgt kurz vor dem Finale für Schock – „Kommt sie wieder?“+++

„Bachelor“- Kandidatin Angelina und ihr Andi zogen schnell zusammen

Schnell zog sie mit ihrer neuen Liebe in eine gemeinsame Wohnung – um dann zu merken, dass es zwischen ihr und Andreas einfach nicht passt. Die Harmonie stimmte nicht. Doch es war kein Streit, der zu einer Trennung führte. „Die Trennung ist für uns beide auf jeden Fall sehr schwierig, wir sind aber im Guten auseinander“, erklärt Utzeri gegenüber dem Onlineportal „Promiflash“.

Auch interessant: Bachelorette-Star kann es nicht länger geheim halten – „Wir haben es unterschätzt“

Kurz vor dem Umzug war Angelina aber noch guter Dinge: „Wir fühlen uns einfach bereit für den Schritt und wollten nicht länger damit warten“, hieß es damals. Schließlich hatte in Albstadt auch alles angefangen. Hier lernten sie sich in dem Restaurant ihres Vaters kennen.

Utzeri verließ für neuen Partner ihre Wahlheimat

Böses Blut scheint zwischen den ehemaligen Turteltauben also nicht zu fließen. Der Umzug in die erste gemeinsame Wohnung kam wohl etwas zu früh für Angelina und ihren Andi. Für ihn verließ sie ihre Wahlheimat Lissabon. Das Ex-Paar zog zusammen in ihre Heimat Albstadt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Nun sind die rosaroten Wolken endgültig vorbeigezogen. Es bleibt abzuwarten, ob Utzeri es noch einmal mit Dating-Shows probiert. Denn „Der Bachelor“ ist nicht die erste RTL-Sendung, an der sie teilnahm. Zuvor war sie auch bei „Take Me Out“ zu sehen.