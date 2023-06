„B:Real“: Drama bei Paartherapie! Lage droht zu eskalieren – „Muss abbrechen“

Reality-Stars hautnah: Das hat sich das neue RTL2-Format „B:real – Echte Promis, echtes Leben“ zur Aufgabe gemacht. TV-Bekanntheiten, wie Kader Loth und ihr Ehemann Isi, Eric Sindermann und seine Partnerin Sanja Alena, Xenia, Prinzessin von Sachsen, Mike Cees, Melody Haase und Cosimo Citiolo samt Freundin Nathalie sind dabei.

Am Donnerstag (15. Juni) geht es unter anderem um die Beziehung von Mike Cees und Michelle Monballijn. Die beiden lassen sich bei „B:real – Echte Promis, echtes Leben“ von dem Kamerateam begleiten. Doch es wird schnell ungemütlich zwischen den beiden.

„B:Real“: Mike Cees und Michelle in Therapie

Mike Cees und seine Partnerin Michelle Monballijn sind seit Jahren ein Paar. Gemeinsam waren sie bereits in Formaten, wie „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Nun geben die beiden exklusive Einblicke in ihr Privatleben und präsentieren sich von einer ganz anderen Seite.

So nehmen Mike Cees und Michelle Monballijn die TV-Zuschauer am Donnerstag (15. Juni 2023) mit zur Paartherapie. Nach einigen Streitigkeiten und Konflikten sucht das Paar jetzt Beziehungstipps bei einem Coach. Doch schnell merkt man, dass die Stimmung vor allem bei Mike eher angespannt ist. Als die Therapeutin das Paar dann auch noch einzeln sprechen will, droht die Lage zu eskalieren.

Streitigkeiten um gemeinsames Wohnen

Der Grund für die Spannungen zwischen dem Paar: Mike Cees und Michelle Monballijn sind mit der Wohnsituation nicht zufrieden. Er wolle wieder mal ausschlafen und sich nicht so sehr stressen, erklärt der ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidat. Die Therapeutin merkt allerdings schnell, dass das Gespräch mit den beiden zusammen nichts bringt und trennt die beiden.

Nachdem Michelle mit ihr gesprochen hat, ist Mike an der Reihe. Schon zu Beginn merkt man, dass er angespannt ist. Dass seine Partnerin gerade alleine mit der Therapeutin gesprochen hat, passt ihm gar nicht: „Eigentlich ungern. Wir machen einfach weiter. Das ist unser Termin, sonst muss ich abbrechen. Heute ist mit mir sowieso nicht gut Kirschen essen. Ich will einfach, dass das ernst genommen wird.“

Bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterhin so entwickeln wird.