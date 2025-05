„Avengers“: Bittere Nachricht für Fans – Marvel geht drastischen Schritt

Mit dem Erfolg von „Thunderbolts“ (seit dem 2. Mai 2025 im Kino) und der Vorfreude auf „Fantastic Four: First Steps“ (Kinostart: 24. Juli) sah es zuletzt so aus, als hätte Comic-Riese Marvel nach einigen Flops wieder den Weg auf die Erfolgsschiene gefunden.

Doch jetzt bremst das Filmstudio den Hype wieder etwas. Ausgerechnet mit Blick auf die nächsten großen „Avengers“-Blockbuster – „Doomsday“ und „Secret Wars“ – gibt es nun bittere Nachrichten für alle Fans.

Marvel verschiebt Avengers-Filme auf spätere Termine

Marvel verschiebt den Kinostart von „Avengers: Doomsday“ vom 1. Mai 2026 auf den 18. Dezember 2026. Auch „Avengers: Secret Wars“ startet später: Statt am 7. Mai 2027 kommt der Film nun am 17. Dezember 2027 in die Kinos. Marvel möchte durch die Verschiebungen die Produktionszeit verlängern, um die „Avengers“-Filme ohne unnötigen Druck fertigzustellen. Disney füllt die frühere Mai-Lücke im Sommerprogramm 2026 mit dem Sequel „Der Teufel trägt Prada 2“, das nun am 1. Mai 2026 erscheint.

Die neuen Dezembertermine bieten Vorteile für Marvel. „Spider-Man: No Way Home“ zeigte bereits, dass eine Veröffentlichung im Dezember große Erfolge bringen kann – der Film startete Ende 2021 und spielte weltweit fast 2 Milliarden US-Dollar ein. Außerdem hat Marvel aus der Vergangenheit gelernt, dass allzu übereilte Produktionen zu Problemen führen können. Die Planänderungen sollen den Teams hinter „Avengers: Doomsday“ sowie „Avengers: Secret Wars“ mehr Flexibilität verschaffen.

Avengers: Neue Helden und alte Bekannte

In einem aufwendigen Livestream Ende März stellte Marvel Teile des Casts für „Avengers: Doomsday“ vor. Neben etablierten Namen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) treten dort auch Darsteller aus Fox‘ ehemaligem „X-Men“-Universum auf. Außerdem sind Schauspieler aus „Fantastic Four: First Steps“ mit dabei. Unter den Besetzungsnews fehlt jedoch Tom Holland als Spider-Man. Auch Chris Evans als Captain America wurde nicht erwähnt, obwohl ein Auftritt in einem der beiden Filme erwartet wird.

Darüber hinaus spielen auch einige Figuren aus „Thunderbolts“ wichtige Rollen in den neuen Avengers-Filmen. Die Kombination aus Charakteren aus unterschiedlichen Ecken des Marvel-Universums macht „Avengers: Doomsday“ besonders spannend. Insider berichten, Marvel plane die bisher größten Projekte seiner Geschichte. Die beiden Filme versprechen daher enorme Dimensionen und epische Handlungsbögen. Marvel-Fans dürfen sich auf eine vielschichtige Mischung aus Alt und Neu freuen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.