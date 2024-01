„Avatar: Der Herr der Elemente“: Netflix-Fans trauen ihren Ohren nicht – „Ich bin erschrocken“

Kaum eine Serie auf Netflix wird im Jahr 2024 derart sehnlich erwartet wie diese…

Am 22. Februar startet die Live-Action-Neuauflage des Anime-Hits „Avatar: Der Herr der Elemente“ auf Netflix. Die Original-Zeichentrickserie, die in Deutschland von 2006 bis 2008 auf Nick ausgestrahlt wurde, entwickelte sich zum weltweiten Mega-Erfolg.

Der erste Versuch einer Realverfilmung scheiterte krachend: M. Night Shyamalans „Die Legende von Aang“ (2010) konnte weder Kritiker noch Fans überzeugen. Jetzt wagt sich Netflix an den Stoff – und veröffentlichte nun den ersten Trailer zur monumentalen Neuauflage des Fantasy-Hits.

„Avatar“-Neuauflage auf Netflix

„Avatar: Der Herr der Elemente“ spielt in einer Welt aus vier großen Fraktionen: Die Luftnomaden, der Wasserstamm, das Erdkönigreich und die Feuernation. Letztere erklärte jedoch schließlich den anderen Völkern den Krieg. Der einzige, der das hätte verhindern können, war der sogenannte Avatar – doch der verschwand plötzlich spurlos.

100 Jahre später finden die Geschwister Katara und Sokka im ewigen Eis einen zwölfjährigen Jungen namens Aang, der sich als neuer Avatar entpuppt. Er besitzt die Gabe, die Luft zu bändigen – doch wenn er als Avatar die Feuernation unter der Führung des finsteren Ozai aufhalten und den Krieg beenden will, muss er lernen, auch die anderen Elemente zu meistern.

Über drei Staffeln und 61 Episoden erzählte das Anime-Original Aangs Geschichte. Netflix startet dagegen zunächst mit einer Staffel aus acht Folgen. Und das Projekt ist nicht ohne Risiko: Man muss schließlich Millionen von Fans überzeugen, für die die Zeichentrickserie ein elementarer Teil ihrer Kindheit war. Umso gespannter wird man auf das Feedback zum ersten Trailer blicken – und das hat es in sich!

Netflix holt Original-Sprecher zurück

Die Fans sind hin und weg von der detailgetreuen Realadaption ihrer geliebten Serie. Kein Wunder, Netflix hat ja auch Unmengen an Geld in das Projekt gepumpt. Doch es ist nicht vorrangig die Optik, die die deutschen Fans umhaut – es geht viel mehr um das, was sie im Trailer hören!

Denn Netflix hat es sich nicht nehmen lassen, für die „Avatar“-Neuauflage auch die Original-Synchronsprecher aus der Anime-Serie zu verpflichten. Als die Zuschauer das erkennen, können sie ihre Freude nicht mehr zurückhalten:

Omg, die haben die originalen Stimmen!

Ich bin erschrocken, wie gut mir der Trailer gefällt.

Es sind die gleichen Sprecher, ich liebe mein Leben.

Omg omg ich habe es so gehofft! Unsere geliebten Sprecher!

Es sieht so gut aus! Und die Sprecher! Ich bin im siebten Himmel

Das ist ein verdammt guter Trailer und die originalen Sprecher sind die halbe Miete.

„Avatar“-Fans dürfen sich also auf ein „Wiederhören“ mit Johannes Walenta (Aang), Tanja Schmitz (Katara), David Turba (Sokka), Sebastian Schulz (Zuko), Hans Teuscher (Iroh) und vielen, vielen mehr freuen.

„Avatar: Der Herr der Elemente“ startet am 22. Februar auf Netflix.