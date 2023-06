„Armes Deutschland“: Hartz-4-Empfänger prahlt mit Insta-Karriere – er verdient 69 Cent im Monat

Bei „Armes Deutschland“ begleitet RTL Zwei einmal mehr Familien, die sich in einer schwierigen Lage befinden. Die einen versuchen sich mit aller Mühe aus ihrer Situation herauszukämpfen. Die anderen nehmen ihr Leben so, wie es Tag für Tag kommt. Auch Marc will an seiner Situation eigentlich etwas ändern.

Der 35-Jährige ist sich sicher: „Ich komme später groß raus.“ Eines muss man ihm lassen: Angefangen hat er damit bereits. Seit einigen Jahren ist er in der ein oder anderen Nachmittags-Sendung als Laiendarsteller zu sehen. Davon leben kann er aber nicht.

Aktuell bekommt Marc 305 Euro Hartz 4-Aufstockung. Seine große Leidenschaft ist die Mode. Für Schuhe gingen bei ihm schon 700 Euro drauf – wie er das bezahlt hat? Nicht mit Hartz 4 – so viel verrät er. Schließlich gibt er aber zu, früher in organisierte Kriminalität verwickelt worden zu sein.

Unter 4.000 Euro will Hartz 4-Empfänger nicht arbeiten

Den Lebensunterhalt finanziert Freundin Anna. Die verschönert in ihrer Wohnung anderen die Haare. Ihren Freund unterstützt sie bei seinem Vorhaben. Sein großes Ziel? Internet-Star werden! Genau deswegen will er auch keinem normalen Job nachgehen. Mindestens 4.000 Euro Brutto müssten es aber sein, damit er morgens aufsteht. Er hofft eher auf die große Social-Media-Karriere.

Als Plattform, um sich und seinen Alltag zu zeigen, hat er sich Instagram ausgesucht. Dort hat er immerhin bereits ganze 5.000 Follower angesammelt. Denen zeigt er lustige Clips von sich und Fotos mit seiner „Mode“, wie er es nennt. Mit 5.000 Followern verdient Marc auch bereits Geld. „69 Cent im Monat. Aber läuft. 69 Cent sind 69 Cent.“ Also kann er seine Hartz-4-Aufstockung von 305 Euro auf ganze 305,69 Euro steigern.

„Armes Deutschland“: Jobcenter findet es eine „Riesenschweinerei“

Dass Marc seinen Traumjob in den sozialen Medien sieht, kann das Jobcenter laut ihm gar nicht verstehen. „Da gab es regelmäßig Probleme“, sagt er und gibt auch zu, dass die betreuende Mitarbeiterin das eine „Riesenschweinerei“ genannt habe. Denn hinzu kommt noch, dass er 30.000 Euro Schulden hat.

Doch Marc hält an seinem Traum fest. „The world is yours“, sagt er stolz. Freundin Anna unterstützt ihn dabei, seine Karrierewünsche in die Tat umzusetzen. Ob es was wird? Wir werden sehen.