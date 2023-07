ARD baut kompletten Tag um: Grund hat Ausraster-Potenzial

Ständig zu spät, viel zu teuer, wenig komfortabel. Das sind nur drei Vorwürfe, die sich die Deutsche Bahn immer wieder gefallen lassen muss. Ja, die Bahn eint die Menschen in Deutschland in ihrem Zorn. Umso bemerkenswerter, dass die ARD dem Verkehrsunternehmen nun gleich einen ganzen Thementag widmet. Ein TV-Programm mit Aufreger-Potenzial also.

Doch was plant die ARD? In einer Mitteilung gibt das Unternehmen einen kleinen Eindruck davon, was die Zuschauer am vierten September erwartet. So sollen die Fragen „welche Erfahrungen haben die Menschen mit dem Bahnfahren? Kann das Deutschlandticket zur Verkehrswende beitragen? Wie steht es um unser Schienennetz?“ beantwortet werden.

ARD zeigt Thementag über die Deutsche Bahn

Dazu plant die ARD einen crossmedialen Thementag. Bedeutet: Die Bahn beherrscht TV, Hörfunk und Internet.

„Was wünschen sich die Menschen, damit Bahnfahren attraktiver wird? Und wie sicher ist unser Schienennetz? Das hinterfragt die ARD in einem crossmedialen Thementag am 4. September. Vielfältige Programmbeiträge im Ersten, den Dritten, der ARD Mediathek und Audiothek sowie den ARD-Hörfunkwellen widmen sich dem Thema. Auf all unseren Ausspielwegen wollen wir möglichst viele Aspekte zum Bahnfahren beleuchten und diskutieren. Gleichzeitig fordern wir die Menschen zum Mitmachen auf: An unserer Crowd-Science-Aktion besserBahnfahren haben sich jetzt schon über 4.000 Menschen beteiligt – mit überraschenden Ergebnissen“, berichtet ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.

Bahn auch bei „hart aber fair“ ein Thema

Bedeutet für den TV-Zuschauer, um 20.15 Uhr zeigt die ARD die Doku „Besser Bahnfahren! Was muss sich ändern?. Darin fragt Moderator Sven Plöger seine Zuschauer, wie es denn bei ihnen mit Bussen und Bahnen so funktioniert. Außerdem werten Wissenschaftler aus, was sich ändern müsse, damit der öffentliche Personennahverkehr mehr genutzt würde.

Im Anschluss geht es bei „hart aber fair“ mit Louis Klamroth um das Thema „Dauerbaustelle Bahn: Kaum Hoffnung auf echte Besserung“. Gäste sollen noch bekannt gegeben werden. Nach den „Tagesthemen“ schließt dann die „ARD Story: Sicher Bahnfahren! – Was muss sich ändern?“, den Bahn-Thementag in der ARD ab.