Aktuell sitzen die Fans der beliebten Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ auf dem Trockenen. Denn die ARD-Sendung befindet sich in der Sommerpause. Doch neue Folgen sollen schon bald kommen, wie der Sender bereits offiziell verkündet hat (wir berichteten).

Seit 2015 zeigt der Sender die beliebte Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“. Zum Team gehören unter anderem Kai Pflaume, der das Format moderiert, sowie Elton und Bernhard Hoëcker. Bis heute liefen bereits über 1.000 Folgen im Programm der ARD. Doch die Anzahl an Episoden sind in der kommenden Staffel deutlich geringer als in den Vorjahren. Doch woran liegt das?

ARD kürzt Folgen von „Wer weiß denn sowas?“

Ab Oktober 2023 erwarten die Fans der Quiz-Sendung neue, spannende Folgen. Der Koordinator des ARD-Vorabends, Frank Beckmann, kommentiert die Fortsetzung der Show wie folgt: „’Wer weiß denn sowas?‘ geht in die zehnte Staffel – ich freue mich auf das Jubiläum und viele unterhaltsame Sendungen mit Kai Pflaume und seinem Team! Schön, dass es weitergeht.“

Die kommende zehnte Staffel von „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD wird aus insgesamt 130 Folgen bestehen. Die vorherige Staffel hatte ganze neun Folgen mehr. In Staffel 8 aus dem Jahr 2022 waren es sogar 169 Folgen. Doch woran liegt das?

Auf Anfrage dieser Redaktion äußert sich die ARD nun wie folgt: „2024 wird ein vom Sportsommer geprägtes Jahr mit EM und Olympia sein. Daraus ergibt sich die etwas geringere Anzahl der Quizfolgen.“

Dreharbeiten beginnen noch 2023

Im Oktober diesen Jahres gibt es dann die ersten Folgen der zehnten Staffel. Die Besetzung bleibt dabei gleich. Elton und Bernhard Hoëcker als Team-Chefs und Kai Pflaume als Moderator. Wie die ARD verrät, gehen die Dreharbeiten auch bald schon wieder los: „Produktionsbeginn für die 10. Staffel von WWDS wird voraussichtlich im August sein.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.