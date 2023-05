ARD-Star teilt Foto vom Strand: Dann wird es ekelhaft

ARD-Star und „Sturm der Liebe“-Schauspielerin Tanja Lanäus wollte auf Instagram lediglich ein harmloses Strandfoto mit ihren Fans teilen. Doch einige Kommentare nehmen eine unangenehme Wendung – und das, obwohl sie einfach nur einen harmlosen Sonntagsgruß schicken wollte.

Denn obwohl die Schauspielerin ein unverfängliches Bild geteilt hat, kommen die Fetischisten aus ihren Löchern gekrochen. Diese Kommentare muss sich der ARD-Star nun wirklich nicht gefallen lassen.

ARD-Star postet harmloses Strandfoto

Tanja Lanäus, bekannt aus der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“, entschied sich, ihren Fans auf Social Media ein Barfuß-Bild vom Strand zu posten. Dabei sitzt sie im Sand und guckt verträumt in die Sonne am Horizont. Sie trägt ein bauchfreies T-Shirt, das den Blick auf ihre definierte Mitte freigibt und eine kurze Leo-Shorts. Die Füße hat sie in einer auffälligem Neon lackiert.

Dazu schreibt sie: „Auch ein mini-kleiner Kurzurlaub ist Balsam für die Seele“, und wünscht ihren Fans einen schönen Sonntag. Die Schauspielerin wollte vermutlich nur die entspannte Atmosphäre und die Schönheit des Strandes teilen. Doch der ARD-Star konnte wohl kaum ahnen, dass einige der Kommentare unter dem Bild in eine unangenehme und verstörende Richtung gehen würden.

ARD-Star muss sich Fußfetischisten gefallen lassen

Einige Nutzer, offenbar Fußfetischisten, konzentrieren sich in ihren Kommentaren weniger auf das wunderschöne Strandpanorama oder die allgemeine Freude am Urlaub der Schauspielerin. Stattdessen richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die nackten Füße der ARD-Darstellerin. So schreibt einer der Kommentatoren: „Wow tolles Bild. Liebe deine Füsse mit dem Nagellack.“

Ein anderer Nutzer kommentiert: „Diese wunderschönen Füße und perfekte Zehen.“ Und ein weiterer schreibt: „Schöne Füße! Sexy!“ Diese unangemessenen Kommentare sind für viele Menschen nahezu verstörend und könnten auch bei der ARD-Darstellerin unangenehme Gefühle auslösen.

Die äußerte sich allerdings nicht zu derartigen Kommentaren, hält wohl Ignoranz in dem Fall für die beste Taktik, den Fetischisten aus dem Weg zu gehen.