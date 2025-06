Wahnsinn um ARD-Serie: Sie entfacht einen enormen Hype!

Am Freitagabend (30. Mai 2025) erwartete die ARD-Zuschauer zur Primetime ein besonderes Highlight: Die neunte Folge der Reihe „Käthe und ich“ mit dem Titel „Der kleine Ritter“ wurde ausgestrahlt.

Doch worum geht es in dem Spielfilm? Die Geschichte erzählt von einem zwölfjährigen Jungen, der mit schulischen Schwierigkeiten kämpft. Mit der Unterstützung von Paul, einem Therapeuten für tiergestützte Therapie, und dem Hund Käthe versucht er, seine Herausforderungen zu meistern.

ARD-Film „Käthe und ich – Der kleine Ritter“: Relevantes Thema

Es ist ein Thema, das viele Zuschauer bewegt. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler kämpfen mit Konzentrationsproblemen, Legasthenie, Dyskalkulie, Selbstzweifeln, Überforderung und Stress.

Eltern fühlen sich oft hilflos und wissen nicht weiter. Wer kann da helfen? Eine tiergestützte Therapie ist für viele eine gute Lösung. Schließlich können Hunde echte Seelenhelfer sein: Sie spüren, wenn es einem schlecht geht.

Außerdem schenken sie bedingungslose Aufmerksamkeit und Ruhe. Gerade das beruhigt und hilft vielen Kindern, Vertrauen zu fassen. Nach und nach wachsen sie in ihrer Entwicklung und überwinden ihre persönlichen Hürden.

Die Serie trifft die Fans mitten ins Herz

Beim Blick auf die Zuschauermeinungen wird sofort erkennbar, dass der ARD-Film die Menschen extrem begeistert hat. Und das obwohl er schon einmal ausgestrahlt wurde!

Das zeigt die enorme Resonanz auf Facebook. Über 7.200 Likes und zahlreiche Kommentare (Stand: 1. Juni, 17.30 Uhr) generierte der Beitrag zu „Käthe und ich – Der kleine Ritter“. Dabei werden besonders der Darsteller Christoph Schechinger in der Rolle des Paul Winter und sein tierischer Partner Käthe, gespielt von Hund Hoonah gefeiert.

„Das Schönste, was das deutsche Fernsehen zu bieten hat“

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Eine tolle Abendserie. Sie ist sehr unterhaltsam und besser wie jeder Krimi. Der Schauspieler zeigt eine enorm starke Sympathie. Einfach nur klasse!“

„Endlich wieder Käthe. Ich freue mich auf die neuen Folgen.“

„Die Folgen sind wunderschön, der Hund ist wunderbar.“

„Eine tolle Serie. Der Hund ist immer so einfühlsam. Das gefällt mir. Ich hoffe auf neue Folgen.“

„Diese Serie ist für mich das Schönste, was das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Jede einzelne Folge geht direkt ins Herz und oft fließen auch ein paar Tränen.“

Wichtig zu wissen: Der gesamte Film ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Auch in der nächsten Woche können sich die Anhänger auf eine weitere Folge freuen. So flimmert die zehnte Episode Sommerliebe am Freitagabend (6. Juni 2025) zur Primetime über die TV-Bildschirme.