ARD-Star Lea Wagner: Jetzt darf es endlich jeder wissen

Lea Wagner ist erst 29 Jahre alt, aber schon jetzt eine feste Größe in der ARD. Seit sechs Jahren bereits steht die Tochter von Ex-Schalke-Trainer David Wagner bei den Öffentlich-Rechtlichen vor der Kamera. Wagner moderierte Sendungen „SWR Sport Fußball“, „SWR Sport in Rheinland-Pfalz“, war bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei und ist seit 2021 festes Mitglied im „Sportschau“-Team.

Nun bekommt die 29-Jährige auch noch eine eigene Quizshow in der ARD. Ab Montag (8. April 2024) moderiert Lea Wagner nämlich die Sendung mit dem Namen „Frag mich was Leichteres!“. 28 Folgen sollen erst einmal produziert werden. Doch worum geht es?

„Frag mich was Leichteres!“ stellt die normalen Quizregeln auf den Kopf. Statt mit eher leichteren Fragen, startet die neue Show mit Lea Wagner da, wo die Konkurrenz von „Wer wird Millionär?“ und Co. endet.

Lea Wagner bekommt eigene Quizshow

Sprich: Erst kommen die schweren, am Ende dann die einfacheren Fragen. In der Beschreibung der ARD heißt es weiter: „In jeder Folge spielen zwei Teams gegeneinander, deren Alltags- und Allgemeinwissen auf die Probe gestellt wird. Um zu gewinnen, kommt es aber auch auf gute Menschenkenntnis an, auf die Fähigkeit, die Gegenspieler richtig einzuschätzen. In der Show fordert ein Team aus drei Zuschauer-Kandidaten ein prominentes Experten-Trio heraus, das zum festen ‚Inventar‘ der Sendung gehört. Die Kandidaten, das sind mal Familienmitglieder oder beste Freundinnen, gute Kolleginnen und Kollegen, alte Klassenkameraden oder Menschen, die miteinander Theater spielen. Zur Experten-Familie gehören Ralph Caspers, Jens Riewa, Marwa Eldessouky.“

„Für mich war es das Größte, abends mit meinen Eltern und meiner Schwester „Wer wird Millionär?“ zu schauen. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich einmal geträumt, wie Günther Jauch plötzlich in die Kamera blickt und sagt: ‚Liebe Zuschauer, das war meine letzte Sendung. Ich gebe die Moderation ab und wünsche Ihnen alles Gute!‘ Ich war todtraurig. Am nächsten Morgen musste mich meine Mutter beruhigen, dass ich das alles nur geträumt habe. Die Show war meine absolute Lieblingssendung. Deshalb war es für mich ein Kindheitstraum, einmal ein Quiz zu moderieren. Umso schöner ist es, dass dieser Traum nun mit der Quizshow ‚Frag mich was Leichteres!‘ in Erfüllung geht“, heißt es dazu von Lea Wagner.

Wir dürfen also gespannt sein: Am Montag startet die Show um 16.10 Uhr in der ARD.