ARD baut „Tagesthemen“ um: Der Grund ist schrecklich

Das Nachrichtenmagazin „Tagesthemen“ gehört mittlerweile fest zum Repertoire der ARD. Seit 1978 sendet der öffentlich-rechtliche Sender jeden Tag eine neue Ausgabe mit den neusten Nachrichten aus der ganzen Welt. Zu besonderen Anlässen gibt es hin und wieder mal eine Sonderausgabe.

So auch an diesem Donnerstag (9. November). Dort konzentriert sich die Sendung auf den Jahrestag des Mauerfalls und an die Pogromnacht, die vor 85 Jahren stattfand. Das neue Gesicht im Moderationsteam, Jessy Wellmer, sendet dabei live aus einem Industrie- und Filmmuseum. Und das wird nicht die einzige Neuheit sein.

ARD: „Tagesthemen“ live aus Bitterfeld-Wolfen

In einer Pressemitteilung heißt es: „Zum Gedenken an die Pogromnacht vor 85 Jahren und zum Jahrestag des Mauerfalls senden die tagesthemen gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk am 9. November eine Spezialausgabe live aus Bitterfeld-Wolfen. Das Industrie- und Filmmuseum der Stadt wird an diesem Tag zum tagesthemen-Studio. Bis 1990 stand hier unter anderem eine Filmfabrik.“

++ „Tagesschau“: Live- Panne! Moderator verschlägt es sofort die Sprache ++

Weiter heißt es: „Moderatorin Jessy Wellmer wirft in der Sendung einen Blick auf die Region, die nach der Wende durch die Schließung vieler Betriebe einen wirtschaftlichen Niedergang erlebte. In einer Reportage geht sie der Stimmung in Bitterfeld-Wolfen 34 Jahre nach dem Mauerfall nach und spricht mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich neu in der Stadt ansiedeln wollen.“

ARD-Moderatorin freut sich auf Live-Sendung

Los geht es mit der Sonderausgabe um 22.15 Uhr live im Ersten. Die Moderatorin scheint sich bereits bestens vorbereitet zu haben. „Ich freue mich, gleich nach meinem Start bei den tagethemen vor Ort aus Bitterfeld-Wolfen zu berichten. Der 9. November ist ein Tag des Erinnerns an die Pogrome 1938 und auch an die politischen Umbrüche wie den Mauerfall 1989, der auch direkt mit meiner Biografie verbunden ist. Gerade in diesen Zeiten ist es gesellschaftspolitisch wichtig, diesem historisch ambivalenten Tag besondere Aufmerksamkeit zu widmen“, sagt Jessy Wellmer.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt das „Tagesthemen“-Spezial am 9. November ab 22.15 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.