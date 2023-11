„Tagesschau“: Live- Panne! Moderator verschlägt es sofort die Sprache

Panne in der ARD-Sendung „Tagesschau“!

Am Montagabend (6. November) kommt es in der ARD zu Szenen, die im Netz für Häme und Spott sorgen sollen. Ausgerechnet den langjährigen und erfahrenen „Tagesschau“-Moderator Jens Riewa erwischt es in der Live-Schalte eiskalt. Diese TV-Panne verschlägt ihm für einige Sekunden die Sprache.

„Tagesschau“-Moderator stottert nach Prompter-Ausfall

In der Nachrichtenausgabe vom Montag präsentiert Moderationsurgestein Jena Riewa die News des Tages. Seit 1995 spricht er die Hauptausgabe der „Tagesschau“ um 20 Uhr. Am 15. Dezember 2020 trat der 60-Jährige die Nachfolge von Jan Hofer als Chefsprecher der Nachrichten an.

Doch auch als Chef ist man vor Pannen nicht sicher. Als Jens Riewa nämlich etwas zur Regierungsbildung in Polen sagen wollte, fällt plötzlich der Prompter aus, der seinen Sprechertext anzeigt. Völlig perplex kommt der 60-Jährige ins Stottern und sagt einige Sekunden sogar nichts. „Jetzt ist der Prompter … Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es im Anschluss, gefolgt von einem lauten Seufzer.

Augenblicke später fasst sich der Moderator allerdings wieder und wendet sich an die Regie. „Können wir bitte, Regie, auf die Zwölf gehen?“, fragt er angespannt. Kurz danach funktioniert alles wieder wie gewohnt. Doch den Zuschauern ist die Panne natürlich nicht entgangen.

„Tagesschau“-Zuschauer lachen sich ins Fäustschen

Für viele Zuschauer ist es ein kleines Highlight, wenn sie Nachrichtensprecher verhaspeln oder die Technik streikt. Schließlich sieht man das nicht alle Tage. Auf X (ehemalig Twitter) amüsieren sich einige Zuschauer daher prächtig über die Panne. „Die 12 bitte für Jens Riewa. Nehme ich beim Chinesen auch immer“, witzelt ein Nutzer.

Ein weiterer fragt sich: „Was steht eigentlich auf seinen Karten drauf, wenn er alles vom Teleprompter abliest?“ Der Moderator und der Sender äußerten sich bislang nicht zu der Panne. Doch die Beteiligten dürften im Nachgang darüber schmunzeln können.