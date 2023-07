ARD schickt etliche Reporterteams los: Um DAS zu filmen

Das Programm der Öffentlich Rechtlichen steht regelmäßig in der Kritik – wird der Sendeplan doch mit Rundfunkgeldern finanziert. Dass ARD und ZDF sich allem Anschein nach dem Schlager verschrieben haben, sorgte in der Vergangenheit bereits dafür, dass die Jungen Liberalen, der Jugendverband der FDP, für eine Extra-Zahlung der Interessierten à la Netflix-Abo plädierten.

Jetzt präsentiert die ARD ein ganz neues Format, das auch nicht jedem gefallen dürfte, für das allerdings eine ganze Gruppe von Journalistinnen und Journalisten ausgesandt wurde, um es zu realisieren.

ARD geht mit Gemeinschaftsprojekt auf Sendung

Seit 2005 erfolgreich im RTL-Programm verankert, ist „Bauer sucht Frau“ mit Moderatorin Inka Bause. Während der Kölner Sender 2023 bereits zum 19. Mal damit auf Sendung geht, wagt sich jetzt auch die ARD an ein ähnliches Format.

Der Unterschied: Statt geflirtet, wird hier ausschließlich angepackt und zwar bei der harten Arbeit auf dem Hof. Das zumindest soll die Serie „Hofgeschichten“ zeigen. „Sie erzählen von Menschen, die mit Leidenschaft in der Landwirtschaft arbeiten. Die nachts für ihre Tiere aufstehen und in den frühen Morgenstunden das Feld bestellen oder die Ernte einholen, immer im Einsatz für unsere Versorgung“, heißt es von der ARD.

„Hofgeschichten“ startet noch im Juli 2023

Für das Landwirtschafts-Projekt waren gleich mehrere Reporterteams von insgesamt sechs Landesrundfunkanstalten, dazu gehören BR, MDR, NDR, rbb, SWR und WDR und alles im Auftrag der ARD, im Einsatz.

Sie besuchten „zwölf Höfe in Ost und Süd, West und Nord, um dort das Leben in allen seinen Facetten einzufangen, den Hof-Alltag zwischen Kälbergeburt und Ernte-Marathon zu erzählen, die besonderen Herausforderungen und die reiche Tradition aufzuzeigen“. Und das ganz nach dem Motto: „Nah am Menschen in den Regionen“.

17 Folgen lang ist die neue Serie, die am Montag, 24. Juli, um 16.10 Uhr im TV startet. Ähnlich wie bei RTL findet auch hier das große Kennenlernen statt.