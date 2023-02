ARD holt Kultserie zurück: Macher wagen Experiment

Eine beliebte Serie feiert in der ARD ihr Comeback im Programm! Doch auf die Zuschauer wartet eine Veränderung. Die Erfolgsserie „Charité“ kehrt auf den ARD-Bildschirm zurück!

Mehr als zwei Jahre vergingen, seit die dritte Staffel zu sehen war. In Portugal soll die vierte Staffel der Medizinserie noch bis Mitte April gedreht werden. Ausgestrahlt werden soll die neue Staffel voraussichtlich erst im nächsten Jahr.

ARD: „Charité“ spielt jetzt in der Zukunft

Doch nichts wird so sein, wie in den Staffeln zuvor: Die neuen Episoden werden im Jahr 2049 spielen – also in der Zukunft, wie „DWDL“ berichtet. Die Folgen der vergangenen Staffeln spielten in der Vergangenheit, unter anderem während des Nationalsozialismus.

„Ausgangspunkt für diese neue Staffel war die Frage, wofür jemand in der Zukunft den Nobelpreis in der medizinischen Forschung bekommen wird? Die Antwort verbindet sich zu unserer Überraschung mit den Anfängen der ersten Staffel der ‚Charité‘: Robert Koch fand ein Bazillus als Krankheitserreger, nun arbeitet Maral Safadi mit dem Wechselspiel aller Bakterien im menschlichen Organismus. Mit der vierten Staffel ‚Charité‘ öffnen wir ein Fenster in die Zukunft und geben einen Ausblick auf die faszinierende Medizingeschichte der nächsten zwei Jahrzehnte“, sagt MDR-Fictionchefin Johanna Kraus.

ARD wagt den Blick in die Medizin-Zukunft

In der neuen Staffel geht es um die Frage: Wie werden sich Wissen und Medizin, Klima und Gesellschaft im Jahr 2049 entwickelt haben? Dabei wird ein Blick in die Zukunft der Charité gewagt. In sechs Folgen steht das Mikrobiom und dessen Aufschlüsselung im Zentrum, schreibt „DWDL“.

„Charité“ ist eine deutsche Fernsehserie. Handlungsort ist die namensgebende Berliner Charité, eines der bekanntesten Krankenhäuser der Welt.