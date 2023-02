ARD-Star verkündet freudige Baby-News – Fans flippen aus

Große Freude bei ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (38)! Der Ex-Fußballprofi und seine Frau Ana Ivanovic (35) erwarten zum dritten Mal Nachwuchs.

Das gab das Pärchen überraschend auf seinen Instagram-Kanälen bekannt. Die Fans freuen sich mit den werdenden Dreifach-Eltern.

ARD-Star Schweinsteiger bereits seit 2016 verheiratet

Seit 2015 gehen der ehemalige FC Bayern-Kicker und die Ex-Tennisspielerin gemeinsam durchs Leben. 2016 folgte die Traumhochzeit. Ihre beiden Söhne Luka und Leon machten das Familienglück komplett.

+++ARD: Schreckmoment im TV – plötzlich wird’s brenzlig+++

Und jetzt ist Kind Nummer drei im Anmarsch. Mit den Worten „Jetzt sind Bastian Schweinsteiger und ich offiziell in der Unterzahl“, ließ Ana die Babybombe in einem gemeinsamen Instagram-Post platzen. Auf dem Foto strahlen beide in die Kamera, Schweinsteiger hat seine Hand auf den schon gut sichtbaren Babybauch seiner Ana gelegt. Die Vorfreude über Kind Nummer drei steht beiden buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

+++ARD Sportschau: Zuschauer schauen Live-Sendung – plötzlich fällt das Bild aus+++

+++ARD: Paukenschlag! Beliebte Sendung wird abgesetzt+++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ARD-Star verkündet Baby-Nachricht – Fans freuen sich mit ihm

Und die Fans sind wegen der Baby-News ganz aus dem Häuschen: „Gratulation“, „Gratuliere von ganzen Herzen. Es gibt nichts Schöneres im Leben. Wir haben unser viertes Kind bekommen und jedes Mal ein großes Wunder“ und „Alles Gute“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Mehr spannende Themen und interessante Nachrichten auf unserem Portal:

Und auch Schweinsteigers Ex-Klub, der FC Bayern, und ARD-Kollegin Esther Sedlaczek haben sich bereits unter den Gratulanten eingereiht. Wann es soweit ist und was es werden soll, haben Bastian und Ana noch nicht verraten.