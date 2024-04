„Wilsberg“: Kurz nach Ausstrahlung der neuen Folge knallen beim ZDF die Korken

Die Konkurrenz war enorm, umso beeindruckender, was dem ZDF mit der Ausstrahlung der neuen Folge der Krimireihe „Wilsberg“ am Samstagabend (13. April 2024) gelang. Zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen am Samstagabend doch die Auftaktfolge der neunten Staffel mit dem Titel „Blinde Flecken“. Und siehe da: Der Samstagskrimi sicherte sich überlegen den Quoten-Sieg im Gesamtpublikum.

Und das trotz starker Konkurrenz. So hatte sich die ARD für eine XXL-Abendsendung seiner Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ entschieden (unter anderem mit Elton und Rap-Superstar Capital Bra), bei ProSieben lief „The Masked Singer“, RTL hatte gar die Showheroen Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch ins Rennen geschickt. Gegen den Münsteraner Antiquar Wilsberg (gespielt von Leonard Lansink) hatten sie jedoch alle keine Chance.

ZDF-Krimi „Wilsberg“ schnappt sich den Quotensieg

5,98 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend um 20.15 Uhr ein. Ein Marktanteil von starken 26,1 Prozent, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Zum Vergleich: Die XXL-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ wollten lediglich 4,05 Millionen Menschen sehen. Ein Marktanteil von 18,9 Prozent. Deutlich schwächer schlossen im Gesamtpublikum die Programme der privaten Sender ab.

„The Masked Singer“ konnte laut „DWDL“ gerade einmal 1,23 Millionen Menschen vor den Fernseher bewegen (Eine Quote von 5,8 Prozent), „Denn sie wissen nicht, was passiert“ schauten immerhin noch 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Ein Marktanteil von 8,9 Prozent).

Anders sah das in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus. Da konnte sich „Wer weiß denn sowas?“ durchsetzen. 0,58 Millionen Menschen wollten die Quizshow mit Capital Bra sehen (Ein Marktanteil von 13,5 Prozent). „Wilsberg“ versammelte 0,39 Millionen Menschen vor dem TV. Ein Marktanteil von 9,1 Prozent.