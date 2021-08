ARD-Star nimmt Abschied von Kultsendung: „Keine leichte Entscheidung“

15 Jahre lang war Peter Heinrich Brix der Polizist Lothar Krüger in der ARD-Kultsendung „Großstadtrevier“. Noch länger hielt es der Schauspieler in der NDR-Kultsendung „Neues aus Büttenwarder“ aus.

Ganze 24 Jahre spielte ARD-Star Peter Heinrich Brix die Rolle des Asche Tönnsen. Neben dem bereits verstorbenen Jan Fedder war er DER Star der Norddeutschen Kultserie.

ARD-Star Peter Heinrich Brix besiegelt das Ende von „Neues aus Büttenwarder“

Doch damit ist nun Schluss. Nach 24 Jahren hat der NDR nun das Ende von „Neues aus Büttenwarder“ bekannt gegeben. Es ist das Ende einer Ära.

Das ist 'Neues aus Büttenwarder':

„Neues aus Büttenwarder“ ist eine Fernsehsendung des NDR

Sie wurde von Norbert Eberlein erfunden

Sie spielt in dem fiktiven Dorf Büttenwarder in Schleswig-Holstein

2.500 Sendeminuten, 4.000 Drehbuchseiten, 98 Folgen. „Neues aus Büttenwarder“ war der Dauerbrenner im NDR. Doch Peter Heinrich Brix hat sich entschieden, keine weiteren Folgen drehen zu wollen.

„ARD-Star Peter Heinrich Brix: „Es war für mich keine leichte Entscheidung“

„Es war für mich keine leichte Entscheidung. Aber auch schwere Entscheidungen müssen getroffen werden. Ottfried Fischer hat in einem ähnlichen Zusammenhang einmal gesagt: Nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern dankbar sein, dass es gewesen ist. Es war doch eine wunderbar herrliche Zeit in ‚Büttenwarder‘“, so Brix im NDR.

Peter Heinrich Brix und Jan Fedder in ihren Rollen als Tönnsen und Brakelmann. Foto: NDR/Sandra Höver

Eine schwere Entscheidung, die auch die Verantwortlichen traurig stimmt. „Neues aus Büttenwarder‘ ist viel mehr als nur eine Serie. In zweieinhalb Jahrzehnten wurde sie zum Kult: durch äußerst liebenswerte Charaktere, die das norddeutsche Wesen trocken und oft überspitzt auf den Punkt bringen. Die Verdienste von Peter Heinrich Brix daran kann ich gar nicht genug würdigen. Dass er ‚Büttenwarder‘ verlässt, ist ein herber Verlust – ohne Adsche als durchgehende Hauptfigur möchten wir die Serie nicht weiterführen“, erklärt NDR-Programmdirektor Franz Beckmann.

Doch so ganz Schluss ist jetzt noch nicht. Im Dezember zeigt der NDR die letzten vier Folgen „Neues aus Büttenwarder“.

