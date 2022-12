ARD-Star Mareile Höppner wird nach Liveshow deutlich: „Habe gerade meinen Onkel verloren“

Bei dieser Sendung im MDR blieb kein Auge trocken. Die einstige ARD-Moderatorin Mareile Höppner präsentierte am Mittwoch, den 7. Dezember, die José Carreras Gala. Während der Sendung merkte man dem Fernsehstar rein gar nichts an. Professionell wie immer führte sie durch die Show.

Was keiner der Zuschauer ahnte: Bei der Spendengala handelte es sich um eine wahre Herzensangelegenheit der ARD-Bekanntheit. Nach der Ausstrahlung offenbarte Mareile Höppner, dass sie erst kürzlich ihren Onkel verloren hat.

ARD sammelt fast 4 Millionen Euro Spenden für Krebsforschung

Im Rahmen der José Carreras Gala sammelte der MDR insgesamt 3,8 Millionen Euro für die Krebsforschung. Die 28. Carreras-Gala wurde live aus Leipzig übertragen. Der spanische Opernsänger, dessen Namen die Benefiz-Veranstaltung trägt, hatte im Jahr 1987 selbst die Diagnose Blutkrebs erhalten und setzt sich seitdem für die Krebsforschung ein.

Mit der Unterstützung zahlreicher Prominenter sammelt der Musiker jedes Jahr vor Weihnachten für Spendengelder, um die Wissenschaft in diesem Bereich voranzutreiben und so unzähligen Menschen das Leben zu retten. „Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem“, betonte der 76-Jährige.

ARD-Star Mareile Höppner spricht erstmals über Trauerfall

Mit dabei an diesem Abend war auch Fernsehmoderatorin Mareile Höppner, die die Gäste ankündigte und die Spendenanrufe betreute. Kurz nach der Liveshow richtete sich die 45-Jährige an ihre Instagram-Follower. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie hinter den Kulissen der MDR-Produktion zeigte, schrieb sie: „Ich bin immer noch gerührt von gestern Abend. Es sind so schwere Zeiten und doch haben uns so viele unterstützt.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im selben Beitrag gab sie preis, dass sie am eigenen Leib erfahren hat, wie schnell die tückische Krankheit einen geliebten Menschen das Leben kosten kann. „Ich habe gerade meinen über alles geliebten Onkel an Krebs verloren. Er hat mir die Welt bedeutet. Dieser Kampf gegen diese Krankheit ist für mich mehr als persönlich“, verriet Mareile Höppner erstmals.

Von ihrem entsetzlichen Schmerz und dem unermesslichen Verlust hatten die Zuschauer am Mittwochabend nichts geahnt. Umso größer ist der Eindruck, den der äußerst persönliche Beitrag der Moderatorin hinterlässt. Es zeigt mal wieder auf harte Weise, dass man den Menschen ihren bisherigen Leidensweg nicht immer ansieht.

Weitere News:

Dank Menschen wie José Carreras kann ihnen jedoch zumindest ein wenig unter die Arme gegriffen werden. Die Stiftung des Sängers hat innerhalb von 28 Jahren über 235 Millionen Euro zusammengetragen. So konnten nun schon mehr als 1.400 Forschungs-, Infrastruktur- sowie Sozialprojekte finanziert werden.