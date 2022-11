ARD-Moderator Eckart von Hirschhausen beendet Karriere: „Bin nicht mehr der Gleiche“

Sein Fernsehdebüt hat Eckart von Hirschhausen im Jahr 1995 in der ARD gefeiert. Der damals 28-Jährige ist als Zauberkünstler aufgetreten. Heute kennt ihn das TV-Publikum vor allem als Mediziner und Gesundheitsexperte.

Doch jetzt kehrt Eckart von Hirschhausen der Bühne überraschend den Rücken. Es gebe wichtigere Projekte in seinem Leben als die Unterhaltung des Publikums.

ARD-Star Eckart von Hirschhausen will nicht mehr auf Tour gehen

Es ist ein Schock für treue ARD-Zuschauer: Eckart von Hirschhausen gibt nach 27 Jahren sein Bühnenkarriere-Aus bekannt. Am 29. März 2023 wird er zum vorerst letzten Mal auf der Bühne stehen – und zwar in Dreieich, eine Stadt mit 42.000 Einwohnern südlich von seiner Heimatstadt Frankfurt am Main.

Wer das humorvolle Kabarettprogramm des Mediziners also einmal live erleben möchte, sollte sich beeilen. Denn: Der ARD-Star wird künftig nicht mehr auf Tour gehen, wie er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur betont. „De facto ist man ja auf zwei, drei Jahre im Voraus verplant. Wenn ich Bühnenprogramm mache, kann ich keinen Sonderurlaub machen“, begründet von Hirschhausen den drastischen Schritt.

Sein Job als Kabarettist habe ihn zuletzt von sehr wichtigen Dingen abgehalten, wie etwa der Weltklimakonferenz, die in Ägypten stattfindet. „Ich kann im Moment an ganz vielen Sachen, die mich wahnsinnig interessieren und wo ich einen Beitrag leisten könnte, oft nicht teilnehmen, weil ich da verplant bin“, gibt der 55-Jährige geknickt zu.

ARD-Moderator verschreibt sich Klimaschutz: „Planetarer Notfall“

Dies sei der schwerwiegendste Punkt, der ihn dazu bewogen habe, seine Karriere als Bühnenkünstler an den Nagel zu hängen, so Eckart von Hirschhausen. Künftig wolle er sich deshalb mehr seiner eigenen Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ widmen. Der Klimaschutz habe für den Fernsehstar aktuell höchste Priorität. „Wir haben gerade einen planetaren Notfall“, beteuert er.

Zudem gesteht sich der Entertainer ein: „Ich bin nicht mehr der Gleiche wie vor zehn Jahren und die Welt ist auch nicht mehr die Gleiche wie vor zehn Jahren.“

Die ARD-Shows mit Eckart von Hirschhausen – darunter „Hirschhausens Quiz des Menschen“ und „Frag doch mal die Maus“ – seien aber nicht von dem Karriere-Aus betroffen.