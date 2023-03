ARD-Star Eckart von Hirschhausen: Anhänger geschockt – „Um Gottes Willen“

Er ist der wohl bekannteste Arzt des Landes. ARD-Star Dr. Eckart von Hirschhausen ist nicht nur ausgebildeter Arzt, sondern begeisterte mit seinen Programmen, die Medizin, Wissenschaft und Komik vereinten, auch Millionen von Menschen. Als Arzt und Wissenschaftsjournalist setzt er sich aber auch für nachhaltigen Gesundheits-, Klima- und Artenschutz ein.

So auch in dem Video, das der ARD-Star vor Kurzem auf seinem Instagramprofil teilte. Wir sehen Dr. Eckart von Hirschhausen da in der Dresdner Frauenkirche. „Ratet mal, wo ich bin, ein sehr, sehr ungewöhnlicher Ort“, berichtet Hirschhausen in einem Video, das er scheinbar selbst aufgenommen hat.

ARD-Star Eckart von Hirschhausen gibt „Fridays for Future“ eine Bühne

Dr. Eckart von Hirschhausen weiter: „Hier in der Mitte hängt, passend zum heutigen Wassertag, die Gaia, die Erdkugel. Ein englischer Künstler hat sich das ausgedacht. Und ich bin gleich hier live mit dem sächsischen Umweltminister und mit Michaela Koschak.“

Er freue sich aber auch sehr, so Hirschhausen weiter, dass auch die „next Generation“ in Dresden zugegen sei. So traf sich der ARD-Moderator zusätzlich noch mit zwei Vertretern der Jugendorganisation „Fridays for Future“. „Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei ‚Fridays for Future‘ aktiv. Ich bin aktiv geworden, weil ich gemerkt habe, im Jahr 2020 bei Corona, wie auf Krise reagieren geht. Wie es funktioniert, wenn wir wirklich wollen, wenn Politik wirklich will und wenn die Menschen mitziehen. Da habe ich gemerkt, dass das beim Thema Corona der Fall war, und beim Klima eben überhaupt nicht oder viel zu wenig“, berichtet einer der Klimaktivisten.

Zu viel Klimadebatte für manche von Hirschhausens Followern. Sie meckerten in den Kommentaren: „Um Gottes willen. Ich hoffte, bei Dr. Hirschhausen unterhaltsame Dinge aus dem Bereich Medizin zu erfahren und nicht Politaktivismus zu erleben. Schade, dass Sie scheinbar den Grünen beigetreten sind.“ Oder: „Ich habe einen Brunnen und ballere ordentlich Wasser raus. Hehehe.“ Nicht gerade die erwachsenste Einstellung.