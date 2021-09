ARD: „Brisant”-Moderatorin Mareile Höppner ist neu verliebt – eine Scheidung von ihrem Ex will sie trotzdem nicht

Mareile Höppner ist als Moderatorin des ARD-Magazins „Brisant“ regelmäßig im TV zu sehen. In der Show spricht die 44-Jährige über das Leben der Promis, dabei ist Höppner mittlerweile selbst sehr bekannt.

Vor allem mit ihrem Liebesleben sorgte Mareile Höppner 2019 für Schlagzeilen. Damals gab die Moderatorin ihr Beziehungs-Aus von Arne Schönfeld bekannt. Ganz voneinander lösen konnten sich die beiden bislang allerdings nicht, wie sie jetzt erzählte.

ARD: „Brisant”-Moderatorin Mareile Höppner macht überraschende Aussage zu Ex Arne Schönfeld

Eigentlich soll ARD-Star Mareile Höppner längst wieder glücklich vergeben sein, ihren Ex ganz aus ihrem Leben streichen, möchte sie aber nicht.

----------------------------------------

Das ist ARD-Star Mareile Höppner:

Mareile Höppner wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Sie startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion von RTL Nord

Danach wurde Mareile zur Wettermoderatorin bei „Guten Abend RTL“

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 moderiert sie das ARD-Boulevardmagazin „Brisant“

Mareile Höppner hat einen Sohn (*2010)

----------------------------------------

Auch zwei Jahre später ist die ARD-Moderatorin mit ihrem Verflossenen immer noch im regen Austausch. Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte Höppner jetzt: „Eine Scheidung steht gerade nicht an“.

ARD: „Brisant”-Moderatorin Mareile Höppner wohnt mit neuem Freund in Berlin

Diese Aussage dürfte einige sicherlich überraschen, immerhin ist die 44-Jährige mit ihrem neuen Freund Florian anscheinend sehr glücklich. 2020 lernten sich die beiden kennen. Nachdem sie zunächst in Leipzig wohnten, bezogen sie jetzt eine gemeinsame Wohnung in Berlin.

Mareile Höppner posiert im August 2021 auf einer Veranstaltung für die Fotografen. Foto: IMAGO/ Gartner

Auch in der Hauptstadt ansässig ist Mareiles Ex Arne. Der wohnt nur wenige Meter entfernt von den beiden Turteltauben. Haben die beiden also vielleicht doch noch Gefühle füreinander?

ARD: „Brisant”-Moderatorin Mareile Höppner: DAS verbindet sie noch mit Arne Schönfeld

Bestimmt, allerdings nur freundschaftliche. Eine Sache wird die beiden allerdings für immer verbinden und zwar der gemeinsame Sohn Jakob. Damit der Zehnjährige nicht unter der Trennung leiden muss, wohnen die Expartner jetzt wieder in der Nähe voneinander.

----------------------------------------

Mehr zu Mareile Höppner:

ARD-Star Mareile Höppner im engen Kleid – Detail bleibt nicht unbemerkt

ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner fühlt sich von Politik im Stich gelassen – „Ein gravierender Fehler“

ARD: „Brisant“-Ikone Mareile Höppner postet Minirock-Foto – Fans fragen sich nur eine Sache

----------------------------------------

Mareile schwärmt: „Wir leben jetzt ein Patchwork-Familien-Glück. Eine ideale Situation.“ Damit dürfte klar sein: Die Moderatorin ist glücklich mit ihrer aktuellen Lebenssituation und lässt es gerne auch alle wissen.

Mit welchem OutfitARD-Moderatorin Mareile Höppner erst kürzlich für Furore sorgte, erfährst du hier. (sj)