ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner im sexy Prinzessinnenkleid – Fans baff: „Siehst umwerfend aus“

Wow! Was für ein Auftritt. ARD-Star Mareile Höppner zog bei einer Veranstaltung in Berlin diese Woche alle Blicke auf sich.

Im ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ berichtet Mareile normalerweise darüber, was die anderen Stars und Sternchen tragen. Aber wer hat gesagt, dass die Moderatorin nicht auch selbst aussehen darf wie ein Hollywood-Star?

ARD-Moderatorin Mareile Höppner bei Spenden-Event – dieses Detail zieht alle Blicke auf sich

Anlässlich eines Spenden-Events in Berlin putzte sich ARD-Bekanntheit Mareile Höppner so richtig heraus. Die gebürtige Hamburgerin strahlte auf dem roten Teppich in einem orangefarbenen Prinzessinnenkleid.

Mareile Höppner beim „Raffaello Summer Dinner 2021“ am 12. August in Berlin.

Ein besonderes Detail an ihrem Outfit ließ die Fans der 44-Jährigen am Abend endgültig dahinschmelzen. Bei Instagram zeigte Mareile ihren Followern, wie verführerisch ihr Traum in Orange sein kann.

----------------------------------------

Das ist Mareile Höppner:

Mareile Höppner wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Sie startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion von RTL Nord

Danach wurde Mareile zur Wettermoderatorin bei „Guten Abend RTL“

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 moderiert sie das ARD-Boulevardmagazin „Brisant“

Mareile Höppner hat einen Sohn (*2010)

----------------------------------------

ARD-Star Mareile Höppner mit sexy Beinschlitz – „Was für wunderschöne Beine!“

Denn was auf dem roten Teppich nicht gleich jedem ins Auge stach, war der sexy Beinschlitz an Mareiles Kleid. Als die Journalistin am Abend von der Veranstaltung zurückkehrte, teilte sie noch zwei letzte Schnappschüsse von ihrem Traumkleid.

Auf dem ersten Bild lag Mareile Höppner ganz entspannt mit ein paar Süßigkeiten und einem Drink auf der heimischen Couch – dabei streckte sie ihre endlosen Beine der Kamera entgegen. Und auch Mareiles üppiges Dekolleté wurde von dem Stück Stoff ordentlich in Szene gesetzt. Selten sah jemand so elegant und verführerisch beim Naschen auf dem Sofa aus.

Auch die Follower der „Brisant“-Moderatorin waren sofort angetan von diesem Anblick. In den Kommentaren überhäuften sie Mareile Höppner mit Komplimenten:

„Wunderschön. Einfach Traumfrau!“

„Wow, was für ein schönes Kleid! Und was für wunderschöne Beine!“

„Das Kleid steht Dir soo gut!“

„Wow, siehst du umwerfend aus.“

TV-Kollegin Marlene Lufen bezeichnete Mareile sogar als „Cinderella“. Sich einmal wie eine echte Prinzessin fühlen, davon träumen so einige Frauen. Für die ARD-Schönheit wurde es an diesem Abend Wirklichkeit.

----------------------------------------

----------------------------------------

