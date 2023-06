Ein ernster Grund zwingt die ARD, ihr übliches Programm zu überdenken. Eine spezielle Ausgabe des Brennpunkts, gewidmet den aktuellen Entwicklungen in Russland, wird in den Fokus rücken.

Was bedeutet der wachsende Konflikt zwischen dem Wagner-Gruppen-Chef Prigoschin und Präsident Putin für die Welt? Was könnte uns diese beunruhigende Dynamik bringen? Alles das wird im aktuellen ARD-Brennpunkt vom 24. Juni thematisiert.

ARD: Die Lage in Russland ist noch undurchsichtig

In Russland droht die Eskalation: Gibt es jetzt eine Revolution gegen Putin? Kommt es gar zum Bürgerkrieg? Ein Putsch gegen das Kreml-Regime ist im Gange. Noch ist vieles unübersichtlich. Fest steht: Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin, wagt den Aufstand – und Putin gerät in die Defensive.

Diese schwerwiegende Situation bewegt die ARD dazu, ihr Programm anzupassen und am Samstagabend um 20.15 Uhr einen Brennpunkt auszustrahlen, der die Aufstände in Russland thematisiert.

Mehr News:

In Rostow könnten bald Auseinandersetzungen zwischen den Einheiten des Söldneranführers Jewgeni Prigoschin und dem Tschetschenien-Oberhaupt Kadyrow ausbrechen. Gleichzeitig scheint ein Kontingent der Wagner-Söldner seinen Marsch in Richtung Moskau fortzusetzen. Medienberichten zufolge haben die Truppen unter Prigoschins Kommando bereits erste von zahlreichen Blockaden überwunden. Aus Angst vor Eskalation sollen viele Russen aus Rostow geflohen sein.

ARD-Brennpunkt zu den Aufständen in Russland

Der Krimi „Nord bei Nordwest“ beginnt aufgrund des ARD-Brennpunkts erst um 20.30 Uhr. Die Brennpunkt-Sendungen werden sowohl live untertitelt als auch in Deutsche Gebärdensprache (DGS) übersetzt und als Live-Stream im Internet sowie über HbbTV angeboten. Nach der Ausstrahlung können die Zuschauer die Sendung on demand in der ARD Mediathek ansehen.