ARD-Star Barbara Schöneberger halbnackt – „Der hat sich das irgendwie geiler vorgestellt“

In Deutschland kennt wohl jeder ihr Gesicht: ARD-Star Barbara Schöneberger arbeitet seit Jahren im Fernsehen und ist in zahlreichen Formaten als Moderatorin zu sehen. Denken wir an Sendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“ oder „Denn Sie wissen nicht was passiert?“ Seit fünf Jahren hat sie sogar ihren eigenen Radiosender namens „Barba Radio“.

Und auch in Sachen Podcast ist die ARD-Moderatorin gut aufgestellt. In „Mit den Waffeln einer Frau“ spricht Barbara Schöneberger regelmäßig mit ihren prominenten Gästen über Gott und die Welt. Als Ruth Moschner in ihrer Sendung war, erzählt die 49-Jährige von einer witzigen Begegnung im Schwimmbad.

ARD-Star Barbara Schöneberger ungeschminkt und ungestylet

Normalerweise kennen wir die ARD-Moderatorin zurechtgemacht und aufgebrezelt. Wenn sie vor der Kamera steht, darf kein Haar abstehen und kein Rock Falten schlagen. Doch in ihrer Freizeit ist Barbara Schöneberger auch nur ein Mensch wie jeder andere, der auch mal ungeschminkt auf dem Sofa liegt oder eben ein Schwimmbad besuchen.

Und genau da kam es zu einer kuriosen Begegnung mit einem Fan, der sie wohl erkannt hat. Barbara Schöneberger erinnert sich in dem Podcast: „Hahaha, mein Freund hat gerade behauptet, duuu, duuu wärst Barbara Schöneberger. Nee, oder?“, sagte der junge Mann zu ihr. Als die Moderatorin ihm bestätigte, dass sie es sei, folgte ein nüchternes „Okay“. Eine eindeutige Sache für die 49-Jährige.

„Hat sich das geiler vorgestellt“

Zusammenfassend leitet der ARD-Star Folgendes aus diesem Gespräch ab: „Ich glaube, der hat sich das Paket Barbara Schöneberger irgendwie geiler vorgestellt. Einen anderen Körper und ein anderes Gesicht. Es war hart, vor allem für ihn, ehrlich gesagt. Ich will die Fans natürlich auch nicht so enttäuschen.“

Auch Ruth Moschner kann von solchen Begegnungen ein Lied singen. Sie erzählt: „Ich werde von oben bis unten angeguckt und dann wird gesagt: ‚Sie sehen gar nicht so aus wie im Fernsehen‘. Und ich denke, was erwartest du? Soll ich mich zwei Stunden stylen, weil DHL kommen könnte?“

