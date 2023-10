Anna Carina Woitschak teilt Video: Fans sehen es sofort

Auch ohne Stefan Mross läuft die Schlagerkarriere von Anna Carina Woitschak erfolgreich weiter. Während die Blondine jetzt immer öfter ohne ihren Ex-Partner auf großen Bühnen auftritt, sogar einen neuen Freund hat, halten die Fans ihr weiter die Treue.

Nachdem Anna-Carina Woitschak nun einen ganz besonderen Auftritt hinlegte, kommen die Anhänger nicht umhin, sie auf einem weiteren Karriereweg zu sehen.

Anna Carina singt auf hoher See

Am Samstag (14. Oktober) veröffentliche Anna Carina Woitschak auf Instagram eine kleine Video-Zusammenfassung ihres letzten Auftritts. Die 30-Jährige war an Bord der „Costa Deliziosa“, auf der in der letzten Woche eine sogenannte „Schlager-Seereise“ stattgefunden hatte.

Neben vielen anderen Künstlern gab sich auch Anna Carina die Ehre auf dem Kreuzfahrt-Dampfer, performte dabei unter anderem ihren neuen Song „Feuer“.

„Ihr Lieben…leider ist die Schlager-Seereise schon wieder vorbei… Ich nehme ganz viele schöne Erinnerungen und Erlebnisse mit nach Hause. DANKE an das Team von Radio Schlagerparadies und Ateams Reisen für die wundervolle Reise“, so die warmen Worte von Anna Carina zu ihrer Video-Zusammenfassung.

Die Fans der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin überhäufen sie in den Kommentaren mit Lob, eine Kreuzfahrt-Teilnehmerin schreibt: „Schön, dich kenngelernt zu haben, dein Auftritt gestern war eine absolute Augenweide auf dem Kreuzfahrtschiff!!“ Während die, die nicht live dabei waren, sich über den Video-Rückblick freuen: „Danke für das schöne Video. Was für ein Erlebnis, Es muss traumhaft gewesen sein. Wünsche euch eine gute Heimfahrt.“

Anna Carina Woitschak bald auf dem „Traumschiff“?

Eine Anhängerin hat bei dem Video von Anna Carina aber gleich eine andere Assoziation, würde die Sängerin gerne in einer bekannten ZDF-Sendung sehen. „Du auf dem ‚Traumschiff‘, ich glaube, das könnte richtig gut werden“, ist sich die Kommentatorin sicher.

Anna Carina Woitschak selbst reagiert auf den Vorschlag nur mit einem feiernden Smiley und einem Herz – wer weiß, was die Zukunft für die Schlagersängerin bringt. Ein Dementi sieht definitiv anders aus… und mit Schlagerkollege Florian Silbereisen dürfte Anna Carina Woitschak ja die besten Kontakte zum „Traumschiff“ haben.