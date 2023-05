Ann-Kathrin Götze wendet sich verzweifelt an ihre Fans – „Was soll ich machen?“

Eigentlich nutzt die Frau von Mario Götze ihr Profil eher für Produktempfehlungen, Fotos von Shootings oder Schnappschüsse mit Sohnemann Rome. Doch am Donnerstag (18. Mai) überrascht Ann-Kathrin Götze ihre Follower und wendet sich mit einer großen Bitte an ihre Fans. Sie braucht ihre Hilfe.

Die Influencerin ist in der Welt der Mode zu Hause. Immer wieder ist sie bei Fashion-Shows oder Events großer Marken eingeladen. Da muss natürlich nicht nur das Outfit stimmen, sondern auch das Make-up und die Frisur. Doch ausgerechnet beim Thema Haare ist Ann-Kathrin Götze völlig planlos, wie sie jetzt auf Instagram gesteht.

Ann-Kathrin Götze wendet sich an Fans

In ihrer Instagram-Story postet die 33-Jährige gerne mal das ein oder andere Foto von sich, ohne weiteren Kontext. Doch nun spricht sie direkt zu ihren Fans und bittet sie um Rat. Denn Ann-Kathrin weiß nicht, welche Frisur sie als nächste ausprobieren soll. Das sei sehr untypisch für sie, wie das Model verrät.

„Ich brauche euren Rat! Normalerweise weiß ich immer nach einer Sekunde, was ich machen soll, aber dieses Mal bin ich verloren. Ich werde meine Haare morgen machen lassen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will Veränderung, aber es sollte nicht zu verrückt sein. Was soll ich machen?“, schreibt Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story.

Das solltest du über Ann-Kathrin Götze wissen:

Im Jahr 2012 schaffte Ann-Kathrin es bei „Germany’s next Topmodel“ unter die Top 50

Im selben Jahr lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen

Im Juni 2020 brachte Ann-Kathrin ihren Sohn Rome zur Welt

Ann-Kathrin Götze zum zweiten Mal schwanger

Ob der Drang nach Veränderung vielleicht was mit ihrer Schwangerschaft zu tun haben könnte? Denn wie der Verein ihres Mannes Mario Götze neulich bekannt gab, erwartet das Paar sein zweites Baby. Auf den aktuellen Fotos der Influencerin versteckt sie ihren Bauch jedoch gekonnt. Und auch so hat sich Ann-Kathrin noch nicht zu den Baby-News geäußert.

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, für welchen Haarstyle Ann-Kathrin Götze sich letztendlich entscheiden wird. Doch eins ist sicher: Egal welche Frisur es wird, sie wird klasse aussehen.