Ann-Kathrin Götze: Ehemann Mario wechselt nach Frankfurt – DIESER Blick sagt alles

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Nun ist es offiziell! Mario Götze wechselt vom niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Seine Rückkehr in die Bundesliga ist damit besiegelt.

Grund zur Freude für viele Fans des Ex-BVB-Kickers, doch was sagt seine Frau Ann-Kathrin Götze dazu?

Transfer-Hammer! Mario und Ann-Kathrin Götze trennen jetzt drei Stunden Autofahrt

Schließlich bedeutet der Umzug von Mario Götze eine große Veränderung für seine Familie. Erst im Juni 2020 hat Ann-Kathrin den gemeinsamen Sohn Rome zur Welt gebracht. Während Mario in Eindhoven spielte, blieben Ann-Kathrin und Rome in Düsseldorf wohnen.

Das Ehepaar trennten bis vor Kurzem rund 114 Kilometer, was einer Autofahrt von etwa einer Stunde und 20 Minuten entspricht. Mit seinem Wechsel nach Frankfurt verdoppelt sich die Entfernung jedoch.

Ann-Kathrin Götze äußert sich erstmals zu Ehemann Marios Wechsel nach Frankfurt. Foto: IMAGO / Future Image, IMAGO / Sven Simon

Ganze drei Stunden müsste Mario Götze nun zurücklegen, um seine Frau und seinen Sohn in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zu besuchen. Wie nimmt Ann-Kathrin Götze also den Vereinswechsel ihres Liebsten auf? In ihrer Instagram-Story gibt die 32-Jährige ein erstes Statement ab.

Das ist Spielerfrau Ann-Kathrin Götze:

Sie wurde als Ann-Kathrin Brömmel am 6. Dezember 1989 in Emmerich geboren

Im Jahr 2012 schaffte sie es bei „Germany's next Topmodel“ unter die Top 50 – im selben Jahr lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen

Im Mai 2018 heiratete das Paar standesamtlich, im Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Im Juni 2020 wurde ihr gemeinsamer Sohn Rome geboren

Ann-Kathrin Götze ist überglücklich: „Ich freue mich so für dich“

Zu einem Foto von Mario Götze im Eintracht-Frankfurt-Trikot schreibt sie: „Dieses Lächeln sagt alles. Ich freue mich so für dich.“ Die Freude ist dem 30-Jährigen wahrlich ins Gesicht geschrieben. Sein breites Grinsen spricht für sich – und das möchte Ann-Kathrin ihrem Liebsten auf keinen Fall nehmen.

Romantische Stunden zu zweit rücken mit dem Transfer von Mario Götze jedoch auch in weitere Ferne. Andererseits ist Ann-Kathrin als Influencerin und Model glücklicherweise flexibel und auch der zweijährige Rome hat noch keine Verpflichtungen, so dass er seine Mama jederzeit nach Frankfurt begleiten könnte.

