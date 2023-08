Andreas Gabalier spielt umjubeltes Konzert: Fans finden Haar in der Suppe

Er ist einer der größten Schlagerstars dieser Zeit. Wenn Andreas Gabalier zum Konzert ruft, ist die Halle, das Stadion oder auch die Freifläche voll. Tausende Fans stürmen, meist in Dirndl und Lederhose bekleidet, zu seinen Auftritten. Dass es der Superstar aus Österreich dabei nicht immer allen gleich recht machen kann, ist auch klar.

Doch wer schon einmal auf einem Konzert von Andreas Gabalier war, der weiß: Der Volksrock’n’Roller gibt sich alle Mühe, dass jeder seiner Anhänger das Konzert mit einem Lächeln auf dem Gesicht verlässt. Da werden Kinder in die erste Reihe geholt, damit sie Gabalier selbst und nicht nur den Hinterkopf eines Erwachsenen zu sehen bekommen. Da werden Selfies geschossen und kleine Anekdoten ausgetauscht.

Andreas Gabalier gibt umjubeltes Konzert in Würzburg

So schien es auch bei Gabaliers Auftritt in Würzburg. Dort trat der Schlagerstar am Samstagabend (12. August 2023) auf dem Platz vor der Würzburger Residenz auf. War die Umgebung schon optisch extrem ansprechend, schien aber auch das Konzert gefallen zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Würzburg, das war sooooo besonders. Unvergesslich“, schrieb Gabalier auf Instagram zu einem Bild des Konzertes, das tausende Fans vor der Bühne zeigte. Und auch diejenigen, die es nach Würzburg geschafft hatten, waren begeistert.

++ Andreas Gabalier: Von wegen Rolex – seine Uhr ist ein Schnäppchen ++

Fans feiern Andreas Gabalier

„Andy, Du bist einfach der Wahnsinn. Es war mega. Erst Nürnberg, jetzt Würzburg, nächstes Jahr München. Du bist der Beste. Deine Lieder sind so authentisch und du bist so echt, einfach ein ganz toller Mensch. Bleib so wie du bist und mache bitte ewig weiter. Und komme bitte wieder nach Franken. Deine treuen Fans werden es dir danken“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren auf Instagram. Oder: „Es war ein unvergessliches, wunderschönes Erlebnis. Das war mega.“

Mehr Nachrichten:

Doch es gab auch Fans, die ein Haar in der Suppe fanden. „Konzert war mega in meiner Heimat. Nur traurig, dass die eine Seite von dir nach dem Konzert komplett ignoriert wurde, was Selfies betrifft, und du nur auf eine Seite bist“, schrieb eine Konzertgängerin. Ähnliches merkte auch eine weitere an: „Schade, dass du nach der Show nicht zur rechten Seite gekommen bist. Nur die Linken bekamen Autogramme und Selfies.“