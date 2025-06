„Bares für Rares“-Star Horst Lichter lässt die Hüllen fallen – „Falsche Sachen eingepackt“

Horst Lichter ist für seine humorvolle Art bekannt – und genau diese beweist er nun einmal mehr auf Social Media. Der beliebte Moderator von „Bares für Rares“ sorgt mit einem sommerlichen Schnappschuss für beste Unterhaltung. Dabei zeigt er sich in einem ganz besonderen Outfit und bringt damit seine Community ordentlich zum Schmunzeln.

Gepostet wurde das Bild auf dem offiziellen Instagram-Account der Trödelshow „Bares für rares“. Die Aktion trifft bei den Fans voll ins Schwarze: Sie feiern den sympathischen Auftritt ihres Lieblingsmoderators mit jeder Menge Begeisterung und Lob.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter in Bestform

Zu sehen ist eine Bilderreihe verschiedener Urlaubslooks von Horst Lichter – darunter auch ein Bild im Bikini. Der Instagram-Beitrag trägt die Überschrift: „Welcher Urlaubs-Horst bist du?“ und bringt die Follower damit zum Schmunzeln. Außerdem möchte der „Bares für Rares“-Account noch wissen: „In welchem Modus seid ihr im Urlaub unterwegs?“

Die Auswahl wird in den Bildern der Fotoreihe vorgestellt. Das erste Foto zeigt Horst Lichter im Bikini dabei, wie er versucht seine Intimbereiche mit seinen Händen zu verdecken. Betitelt wird das Ganze als: „Falsche Sachen eingepackt“-Horst“. Fotos mit verschiedensten kulinarischen Spezialitäten tragen den Namen „Horst Schlemmer“. Die nächste Option heißt „Team All-Inclusive“, gefolgt von „Der Aktiv-Urlauber“, das den „Bares für Rares“-Star auf einem Rad, mit passendem Sport-Outfit gewappnet, zeigt. Die nächsten Bilder tragen die Titel „Heute nur EIN Kaltgetränk“-Horst, „Lichterino Delfino“, „Souvenirladen-Dauergast“ und „Jeden Tag 129583 Aktivitäten Horst“.

Fans völlig aus dem Häuschen

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten – und fallen durchweg positiv aus:

„Wie witzig ist das denn! Tut das gut! Werde folgen!“

„Diese Instagramseite hält mich am Leben!“

„Horst sieht in jedem dieser Bilder so süß aus! Ich bin vermutlich am ehesten Horst 5.“

„Das erste Foto ist ein Bild für die Götter!“

„Marketing 10/10!“

„Spaß muss sein. Im Bikini sieht er super aus!“

„Wenn das erste Bild echt ist… Horst, stabil!“

Der Sommergruß kommt nicht nur gut an, er bringt auch eine große Portion Humor in den Feed vieler Fans. Mit der Aktion beweist „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter einmal mehr, warum er bei seinem Publikum so beliebt ist: Er nimmt sich selbst nicht zu ernst und schafft es trotzdem, mit Stil und Charme zu unterhalten.