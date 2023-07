Andreas Gabalier sorgt für Jubelstürme: „Eine Herzensangelegenheit“

Großer Mann mit ganz großem Herz. Dass Andreas Gabalier einen Sinn dafür hat, Menschen zu unterstützen, zeigt er auf jedem seiner Konzerte. Man denke dabei nur an die vielen Kinder, die er stets ganz nach vorne vor die Bühne lässt, weil sie im hinteren Teil der oftmals riesigen Stadien und Mehrzweckhallen kaum etwas sehen können.

Doch auch im ganz Großen ist Andreas Gabalier einer, der hilft, wenn es brennt. So kündigte der Volks Rock’n’Roller nun via Instagram ein Konzert an, dass er ganz in den Sinn der Charity stellen wird.

Andreas Gabalier spielt Charity-Konzert

In Graz wird der österreichische Schlager-Superstar am 8. September 2023 für den guten Zweck spielen. Eine wichtige Sache für den 38-Jährigen. „Ich bin einfach nur dankbar, dass meine Fans mich so grandios unterstützen und wir so unglaublich viele, großartige Momente miteinander teilen können. Jetzt ist es an der Zeit wieder etwas zurück zu geben. Darum freue ich mich unbeschreiblich darauf, den Grazer Schlossberg für den guten Zweck zu rocken, denn ‚Volks-Rock‘n‘Roll hilft‘ ist eine Herzensangelegenheit für mich“, schreibt Gabalier via Instagram.

Und er verrät auch, wofür er genau singen wird. „Das Charity Konzert findet in Zusammenarbeit mit Österreich hilft Österreich, Krone hilft, adlmann promotion, Stall Records, KARTNIGs Werbeprofi, oeticket, Spielstätten Graz sowie Grossauer Schlossberg Gastronomie statt. Der gesamte Erlös des Abends wird unter Österreich hilft Österreich sowie Krone hilft an ausgewählte wohltätige Organisationen gespendet. Damit möchten wir als Volks-Rock‘n‘Roll Familie einen Beitrag leisten, um denen zu helfen, die Unterstützung am dringendsten benötigen“, so Gabalier.

Für die Fans ist klar: Sie werden kommen. „Soo liiab Andii. Darum sind wir deine Fans. Herzensmensch“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Ach wie schön. Da würde ich am liebsten eine ganze Handvoll Tickets kaufen. Andilein, wahre Größe misst sich nicht in Zentimeter. Mega!“ Tickets gibt es übrigens ab Mittwoch (26. Juli 2023) um 10 Uhr bei www.oetticket.at